Как вкусно и быстро приготовить макароны для обеда: делимся самым простым рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт макарон

Макароны идеально сочетаются с соусами, мясом, рыбой, овощами, сыром и просто со сливочным маслом и они могут быть идеальным вариантом сытного обеда или ужина. Но, очень важно – правильно сварить макароны, чтобы они не слиплись и не разварились. Поэтому при варке нужно обязательно в воду добавить растительное масло.

Как вкусно приготовить макароны

Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом вкусных макарон с тунцом и пармезаном для сытного и простого обеда.

Рецепт блюда
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Ингредиенты:

  • Тунец цельный в масле – 1 банка (180 г)
  • Паста из твердых сортов
  • Соус Песто
  • Пармезан
  • Соль, специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварите макароны до готовности в подсоленной воде с растительным маслом.

Как правильно варить макароны

2. Слейте воду из макарон, добавьте к ним песто и тунец, перемешайте и выложите в тарелку для подачи.

Приготовление макарон

3. Натрите пармезан и присыпьте блюдо.

Готовое блюдо

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