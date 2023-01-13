Макароны идеально сочетаются с соусами, мясом, рыбой, овощами, сыром и просто со сливочным маслом и они могут быть идеальным вариантом сытного обеда или ужина. Но, очень важно – правильно сварить макароны, чтобы они не слиплись и не разварились. Поэтому при варке нужно обязательно в воду добавить растительное масло.

Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом вкусных макарон с тунцом и пармезаном для сытного и простого обеда.

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Ингредиенты:

Тунец цельный в масле – 1 банка (180 г)

Паста из твердых сортов

Соус Песто

Пармезан

Соль, специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварите макароны до готовности в подсоленной воде с растительным маслом.

2. Слейте воду из макарон, добавьте к ним песто и тунец, перемешайте и выложите в тарелку для подачи.

3. Натрите пармезан и присыпьте блюдо.

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