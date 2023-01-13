Как вкусно и быстро приготовить макароны для обеда: делимся самым простым рецептом
Макароны идеально сочетаются с соусами, мясом, рыбой, овощами, сыром и просто со сливочным маслом и они могут быть идеальным вариантом сытного обеда или ужина. Но, очень важно – правильно сварить макароны, чтобы они не слиплись и не разварились. Поэтому при варке нужно обязательно в воду добавить растительное масло.
Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом вкусных макарон с тунцом и пармезаном для сытного и простого обеда.
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Ингредиенты:
- Тунец цельный в масле – 1 банка (180 г)
- Паста из твердых сортов
- Соус Песто
- Пармезан
- Соль, специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Отварите макароны до готовности в подсоленной воде с растительным маслом.
2. Слейте воду из макарон, добавьте к ним песто и тунец, перемешайте и выложите в тарелку для подачи.
3. Натрите пармезан и присыпьте блюдо.
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