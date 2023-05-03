Молодую петрушку обычно замораживают на зиму. В таком случае она отлично сохраняет свои вкусовые и полезные свойства. Кроме того, ее можно засолить в банках – зелень будет как свежая.

Редакция FoodOboz выбрала для вас простой рецепт засоленной петрушки на зиму, которая готовится легко и без стерилизации.

Ингредиенты:

петрушка – 400 г

соль – 100 г

Способ приготовления:

1. Для начала нужно подготовить зелень к приготовлению, а именно промыть несколько раз в холодной воде, пока вода не станет прозрачной. После этого разложить на бумажные полотенца и хорошо просушить.

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2. Также следует простерилизовать или ошпарить кипятком банки, а также обязательно высушить их.

3. На этом этапе следует измельчить петрушку или отделить листики от стеблей и засолить в целом виде. Это все по вашему желанию.

4. Далее следует смешать подготовленную зелень и соль, слегка размять руками, чтобы зелень пустила сок. Так в процессе она равномерно засолится.

5. Выложить петрушку с солью в банки, плотно утрамбовывая. В то же время у горлышка стоит оставить немного свободного места, ведь в процессе будет выделяться сок.

6. Закрыть банки крышками (желательно брать те, что закручиваются или использовать капроновые). Хранить в холодильнике.

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