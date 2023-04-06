Овсянка – одна из самых вкусных и простых в приготовлении каш для сытного и полезного завтрака. Для того, чтобы придать блюду яркий и оригинальный вкус, можно добавить в кашу пармезан, орехи, ягоды, твердый сыр, яйца пашот, сливочное масло.

Кулинар Инна поделилась в Instagram рецептом овсянки с карамелизированными мандаринами со специями и свежим розмарином.

Видео дня

Ингредиенты:

мандарины – 7 шт.

оливковое масло – 50 мл

свежий розмарин – веточка

кленовый сироп или мед – 1 ч. л.

хлопья перца чили – 1/2 ч. л.

гвоздика молотая – 1/4 ч. л.

морская соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Мандарины почистите и разделите на дольки.

2. В сковороду влейте масло, добавьте розмарин, сироп, перец, соль, гвоздику, перемешайте. Готовое масло перелейте в подходящую посуду.

3. В хорошо разогретую сковороду добавьте 2 ст. л. масла и выложите в один слой мандарины. Аккуратно перемешайте и готовьте на огне несколько минут, пока частицы не получат слегка золотистый оттенок.

4. После аккуратно переложите мандарины в сосуд с ароматным маслом и оставьте в нем на 1 час.

5. Сварите соленую овсянку и выложите сверху мандарины, полейте чайной ложкой ароматного масла.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: