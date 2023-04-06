Как вкусно и необычно приготовить овсянку для завтрака: делимся простым рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,3 т.
Рецепт каши

Овсянка – одна из самых вкусных и простых в приготовлении каш для сытного и полезного завтрака. Для того, чтобы придать блюду яркий и оригинальный вкус, можно добавить в кашу пармезан, орехи, ягоды,  твердый сыр, яйца пашот, сливочное масло. 

Вкусная овсянка с зеленью

Кулинар Инна поделилась в Instagram рецептом овсянки с карамелизированными мандаринами со специями и свежим розмарином. 

Рецепт овсянки
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Ингредиенты:

  • мандарины – 7 шт. 
  • оливковое масло – 50 мл
  • свежий розмарин – веточка 
  • кленовый сироп или мед – 1 ч. л.
  • хлопья перца чили – 1/2 ч. л.
  • гвоздика молотая – 1/4 ч. л.
  • морская соль – по вкусу 

Способ приготовления:

1. Мандарины почистите и разделите на дольки. 

Спелые мандарины 

2. В сковороду влейте масло, добавьте розмарин, сироп, перец, соль, гвоздику, перемешайте. Готовое масло перелейте в подходящую посуду. 

Мандарины с маслом

3. В хорошо разогретую сковороду добавьте 2 ст. л. масла и выложите в один слой мандарины.  Аккуратно перемешайте и готовьте на огне несколько минут, пока частицы не получат слегка золотистый оттенок.

4. После аккуратно переложите мандарины в сосуд с ароматным маслом и оставьте в нем на 1 час. 

5. Сварите соленую овсянку и выложите сверху мандарины, полейте чайной ложкой ароматного масла.

Готовая овсянка с мандаринами

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