Как вкусно и необычно приготовить овсянку для завтрака: делимся простым рецептом
Овсянка – одна из самых вкусных и простых в приготовлении каш для сытного и полезного завтрака. Для того, чтобы придать блюду яркий и оригинальный вкус, можно добавить в кашу пармезан, орехи, ягоды, твердый сыр, яйца пашот, сливочное масло.
Кулинар Инна поделилась в Instagram рецептом овсянки с карамелизированными мандаринами со специями и свежим розмарином.
Ингредиенты:
- мандарины – 7 шт.
- оливковое масло – 50 мл
- свежий розмарин – веточка
- кленовый сироп или мед – 1 ч. л.
- хлопья перца чили – 1/2 ч. л.
- гвоздика молотая – 1/4 ч. л.
- морская соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Мандарины почистите и разделите на дольки.
2. В сковороду влейте масло, добавьте розмарин, сироп, перец, соль, гвоздику, перемешайте. Готовое масло перелейте в подходящую посуду.
3. В хорошо разогретую сковороду добавьте 2 ст. л. масла и выложите в один слой мандарины. Аккуратно перемешайте и готовьте на огне несколько минут, пока частицы не получат слегка золотистый оттенок.
4. После аккуратно переложите мандарины в сосуд с ароматным маслом и оставьте в нем на 1 час.
5. Сварите соленую овсянку и выложите сверху мандарины, полейте чайной ложкой ароматного масла.
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