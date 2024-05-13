Как вкусно и оригинально приготовить обычную свеклу: вариант эффектного блюда в духовке
Свекла – это не только ингредиент для борща и салатов. но основа для эффектной самостоятельной закуски. Овощ очень вкусно запечь, чтобы остались все витамины. Но перед этим продукт необходимо замариновать для пряного и насыщенного вкуса.
Идея приготовления запеченной маринованой свеклы опубликована на странице фудблогера Наталии с ником talli_sun в Instagram. Овощ получается в меру пряным и сладковатым.
Ингредиенты:
- свекла – 1-2 шт.
- соевый соус – 2 ст.л.
- бальзамический уксус – 2 ст.л.
- горчица в зернах – 1 ст.л.
- мед – 1,5 ч.л.
- чеснок – 1 зубчик
- тмин
- оливковое масло – 2-3 ст.л.
Способ приготовления:
1. Положить свеклу в кастрюлю с водой, добавить по 1 ст.л. соевого соуса и бальзамического уксуса.
2. Отварить 40 минут.
3. Очистить и нарезать свеклу средними кусочками.
4. Смешать по 1 ст.л. соевого соуса и бальзамического уксуса, горчицу, мед, чеснок, тмин.
5. Залить маринадом свеклу и оставить на 10 минут.
6. Выложить свеклу с маринадом в фольгу.
7. Добавить масло (по желанию еще немного тмина) и поставить в духовку при температуре 200 градусов на 40 минут.
8. После этого можно подавать.
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