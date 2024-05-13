Свекла – это не только ингредиент для борща и салатов. но основа для эффектной самостоятельной закуски. Овощ очень вкусно запечь, чтобы остались все витамины. Но перед этим продукт необходимо замариновать для пряного и насыщенного вкуса.

Идея приготовления запеченной маринованой свеклы опубликована на странице фудблогера Наталии с ником talli_sun в Instagram. Овощ получается в меру пряным и сладковатым.

Ингредиенты:

свекла – 1-2 шт.

соевый соус – 2 ст.л.

бальзамический уксус – 2 ст.л.

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горчица в зернах – 1 ст.л.

мед – 1,5 ч.л.

чеснок – 1 зубчик

тмин

оливковое масло – 2-3 ст.л.

Способ приготовления:

1. Положить свеклу в кастрюлю с водой, добавить по 1 ст.л. соевого соуса и бальзамического уксуса.

2. Отварить 40 минут.

3. Очистить и нарезать свеклу средними кусочками.

4. Смешать по 1 ст.л. соевого соуса и бальзамического уксуса, горчицу, мед, чеснок, тмин.

5. Залить маринадом свеклу и оставить на 10 минут.

6. Выложить свеклу с маринадом в фольгу.

7. Добавить масло (по желанию еще немного тмина) и поставить в духовку при температуре 200 градусов на 40 минут.

8. После этого можно подавать.

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