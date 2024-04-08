Как вкусно и оригинально приготовить печень и зачем в блюдо добавлять сахар: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
246
Как вкусно и оригинально приготовить печень и зачем в блюдо добавлять сахар: делимся рецептом

Печень является очень ценным, полезным и вкусным продуктом, который может быть основой для приготовления вкусных паштетов, закусок, салатов. Для того, чтобы печень не горчила и была мягкой, кулинары советуют добавлять при приготовлении сахар, а перед – вымачивать печень в молоке. 

Как вкусно приготовить печень

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной печени с карамелизированной грушей и беконом. 

Рецепт печени с беконом
Видео дня

Ингредиенты:

  • Печень – 500 г
  • Бекон – 100 г
  • Груша – 1 шт. 
  • Сливочное масло – 30 г
  • Сахар – 1 ч. л.
  • Кетчуп – 2 ст. л.
  • Соевый соус – 50 мл
  • Специи 
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления: 

1. Помойте и высушите печень.

Свежая печень

2. Добавьте кетчуп, сахар, соевый соус и все специи к печени, перемешайте и оставьте промариноваться на несколько минут. 

Печень со специями и кетчупом

3. Порежьте грушу, обжарьте на сливочном масле с сахаром. После выложите грушу на дно формы для выпекания. 

Карамелизированная груша

4. Заверните печень в бекон и сверните в рулетики.

Рулетики из печени

5. Выложите рулетики на грушу и тушите в духовке до готовности.

Приготовление печени с грушей и беконом

Подавайте со свежими овощами!

Готовое блюдо

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты