Печень является очень ценным, полезным и вкусным продуктом, который может быть основой для приготовления вкусных паштетов, закусок, салатов. Для того, чтобы печень не горчила и была мягкой, кулинары советуют добавлять при приготовлении сахар, а перед – вымачивать печень в молоке.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной печени с карамелизированной грушей и беконом.

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Ингредиенты:

Печень – 500 г

Бекон – 100 г

Груша – 1 шт.

Сливочное масло – 30 г

Сахар – 1 ч. л.

Кетчуп – 2 ст. л.

Соевый соус – 50 мл

Специи

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Помойте и высушите печень.

2. Добавьте кетчуп, сахар, соевый соус и все специи к печени, перемешайте и оставьте промариноваться на несколько минут.

3. Порежьте грушу, обжарьте на сливочном масле с сахаром. После выложите грушу на дно формы для выпекания.

4. Заверните печень в бекон и сверните в рулетики.

5. Выложите рулетики на грушу и тушите в духовке до готовности.

Подавайте со свежими овощами!

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