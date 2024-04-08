Как вкусно и оригинально приготовить печень и зачем в блюдо добавлять сахар: делимся рецептом
Печень является очень ценным, полезным и вкусным продуктом, который может быть основой для приготовления вкусных паштетов, закусок, салатов. Для того, чтобы печень не горчила и была мягкой, кулинары советуют добавлять при приготовлении сахар, а перед – вымачивать печень в молоке.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной печени с карамелизированной грушей и беконом.
Ингредиенты:
- Печень – 500 г
- Бекон – 100 г
- Груша – 1 шт.
- Сливочное масло – 30 г
- Сахар – 1 ч. л.
- Кетчуп – 2 ст. л.
- Соевый соус – 50 мл
- Специи
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Помойте и высушите печень.
2. Добавьте кетчуп, сахар, соевый соус и все специи к печени, перемешайте и оставьте промариноваться на несколько минут.
3. Порежьте грушу, обжарьте на сливочном масле с сахаром. После выложите грушу на дно формы для выпекания.
4. Заверните печень в бекон и сверните в рулетики.
5. Выложите рулетики на грушу и тушите в духовке до готовности.
Подавайте со свежими овощами!
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