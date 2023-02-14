Как вкусно приготовить тушеный картофель

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Как вкусно и оригинально приготовить тушеный картофель: самый простой рецепт
Тушеный картофель – это вкусное и сытное блюдо из картофеля, которое готовится быстро и из доступных ингредиентов. Приготовить его можно с грибами или мясом, а также дополнить овощами.
Фудблогер Ульяна с ником uliana.blog_ на своей странице в Instagram поделилась рецептом тушеного картофеля с печенью и морковью по-корейски. Блюдо получается очень сытным, ароматным и пикантным.
Ингредиенты:
- картофель
- печень
- лук
- морковь по-корейски
- квашеный огурец
- приправа "Хмели-сунели"
- соль
- зелень
Способ приготовления:
1. Порезать и обжарить лук в течение нескольких минут.
2. Порезать и добавить в лук печень. Тушить 5 минут.
3. Картофель и огурец порезать кубиками. Выложить в кастрюлю, добавить жареную печень, морковь. Залить крутым кипятком и тушить на слабом огне 35 минут.
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