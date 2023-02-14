Как вкусно приготовить тушеный картофель

Тушеный картофель – это вкусное и сытное блюдо из картофеля, которое готовится быстро и из доступных ингредиентов. Приготовить его можно с грибами или мясом, а также дополнить овощами.

Фудблогер Ульяна с ником uliana.blog_ на своей странице в Instagram поделилась рецептом тушеного картофеля с печенью и морковью по-корейски. Блюдо получается очень сытным, ароматным и пикантным.

Ингредиенты:

картофель

печень

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лук

морковь по-корейски

квашеный огурец

приправа "Хмели-сунели"

соль

зелень

Способ приготовления:

1. Порезать и обжарить лук в течение нескольких минут.

2. Порезать и добавить в лук печень. Тушить 5 минут.

3. Картофель и огурец порезать кубиками. Выложить в кастрюлю, добавить жареную печень, морковь. Залить крутым кипятком и тушить на слабом огне 35 минут.

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