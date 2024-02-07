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Как вкусно и правильно приготовить булгур для полезного и сытного ужина: рецепт от популярного диетолога
Булгур – очень полезная и вкусная крупа, которая может быть основой для приготовления вкусных каш, супов, а также его можно добавлять в салаты.
Диетолог Светлана Фус поделилась в Instagram рецептом вкусного булгура с овощами, филе, солью и специями.
Ингредиенты:
- булгур – 200 г
- куриное филе – 450 г
- лук – 120 г
- морковь – 260 г
- чеснок – 2 зуб.
- соль и специи
Способ приготовления:
1. Замочите булгур на 30 минут.
2. Лук мелко нарежьте и обжарьте на сковородке, смазанной маслом. Добавьте морковь и обжарьте еще 4-5 минут.
3. Куриное филе обжарьте с луком и морковью минут 5-7, посолите и добавьте специи.
4. Добавьте булгур, залейте водой и тушите под крышкой 20-25 минут.
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