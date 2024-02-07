Булгур – очень полезная и вкусная крупа, которая может быть основой для приготовления вкусных каш, супов, а также его можно добавлять в салаты.

Диетолог Светлана Фус поделилась в Instagram рецептом вкусного булгура с овощами, филе, солью и специями.

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Ингредиенты:

булгур – 200 г

куриное филе – 450 г

лук – 120 г

морковь – 260 г

чеснок – 2 зуб.

соль и специи

Способ приготовления:

1. Замочите булгур на 30 минут.

2. Лук мелко нарежьте и обжарьте на сковородке, смазанной маслом. Добавьте морковь и обжарьте еще 4-5 минут.

3. Куриное филе обжарьте с луком и морковью минут 5-7, посолите и добавьте специи.

4. Добавьте булгур, залейте водой и тушите под крышкой 20-25 минут.

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