Как вкусно и правильно приготовить булгур для полезного и сытного ужина: рецепт от популярного диетолога

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
144
Как вкусно приготовить булгур

Булгур – очень полезная и вкусная крупа, которая может быть основой для приготовления вкусных каш, супов, а также его можно добавлять в салаты. 

Как приготовить булгур на сковороде

Диетолог Светлана Фус поделилась в Instagram рецептом вкусного булгура с овощами, филе, солью и специями. 

Как быстро приготовить булгур
Видео дня

Ингредиенты: 

  • булгур – 200 г
  • куриное филе – 450 г
  • лук – 120 г
  • морковь – 260 г
  • чеснок – 2 зуб.
  • соль и специи

Способ приготовления: 

1. Замочите булгур на 30 минут. 

Как быстро приготовить булгур

2. Лук мелко нарежьте и обжарьте на сковородке, смазанной маслом. Добавьте морковь и обжарьте еще 4-5 минут.

Булгур с овощами

3. Куриное филе обжарьте с луком и морковью минут 5-7, посолите и добавьте специи.

Филе для блюда

4. Добавьте булгур, залейте водой и тушите под крышкой 20-25 минут. 

Как вкусно приготовить булгур с овощами и филе

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты