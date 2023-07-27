Как вкусно и просто приготовить перловую кашу: самый легкий рецепт

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Как вкусно и просто приготовить перловую кашу: самый легкий рецепт

Перловка – одна из самых бюджетных и вместе с тем вкусных круп, которую можно удачно приготовить с мясом, грибами, тушенкой и даже картофелем. Варят кашу, как правило, в кастрюле, мультиварке и даже в микроволновке. В каждом из этих способов крупу лучше предварительно замачивать.

Редакция FoodOboz поделится с вами рецептом перловой каши на воде и со сливочным маслом, которую вы легко приготовите в мультиварке.

Перловая каша с маслом в мультиварке

Ингредиенты:

  • перловая крупа — 2 мульти стек.
  • вода — 4 мульти стек
  • масло сливочное или растительное - 50 г
  • соль - по вкусу
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Способ приготовления:

1. Для начала нужно промыть перловую крупу (для лучшего эффекта можно замочить на время) и насыпать ее в мультиварку.

2. Залить крупу водой (ориентировочные пропорции каши и воды составляют 1:2).

3. Кашу нужно сразу же посолить и добавить сливочное масло.

4. Готовить перловку нужно в режиме "Каша", "Молочная каша", "Рис" или "Гречка". Приятного аппетита!

Перловая каша с овощами

Перловая крупу, как правило, замачивают перед приготовлением. Это позволяет приготовить рассыпчатую кашу без крупинок мусора или шелухи.

Как правильно замочить перловку?

1. Для начала необходимо перебрать и несколько раз промыть перловку под проточной водой.

2. После этого насыпать крупу в глубокую посуду, залить холодной водой и оставить на время.

Как правильно промывать перловку

3. В конце воды нужно слить и снова промыть зерна крупы.

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