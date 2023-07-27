Перловка – одна из самых бюджетных и вместе с тем вкусных круп, которую можно удачно приготовить с мясом, грибами, тушенкой и даже картофелем. Варят кашу, как правило, в кастрюле, мультиварке и даже в микроволновке. В каждом из этих способов крупу лучше предварительно замачивать.

Редакция FoodOboz поделится с вами рецептом перловой каши на воде и со сливочным маслом, которую вы легко приготовите в мультиварке.

Ингредиенты:

перловая крупа — 2 мульти стек.

вода — 4 мульти стек

масло сливочное или растительное - 50 г

соль - по вкусу

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Способ приготовления:

1. Для начала нужно промыть перловую крупу (для лучшего эффекта можно замочить на время) и насыпать ее в мультиварку.

2. Залить крупу водой (ориентировочные пропорции каши и воды составляют 1:2).

3. Кашу нужно сразу же посолить и добавить сливочное масло.

4. Готовить перловку нужно в режиме "Каша", "Молочная каша", "Рис" или "Гречка". Приятного аппетита!

Перловая крупу, как правило, замачивают перед приготовлением. Это позволяет приготовить рассыпчатую кашу без крупинок мусора или шелухи.

Как правильно замочить перловку?

1. Для начала необходимо перебрать и несколько раз промыть перловку под проточной водой.

2. После этого насыпать крупу в глубокую посуду, залить холодной водой и оставить на время.

3. В конце воды нужно слить и снова промыть зерна крупы.

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