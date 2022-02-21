Как вкусно нафаршировать ананасы: идея от известного шеф-повара
Когда весна на пороге, хочется легкой, сочной, а также яркой пищи. И для воплощения вкусных идей идеально подойдут фрукты. К примеру – ананас. Это отличная основа для фаршировки. Главное – выбрать правильные ингредиенты для начинки, и вы получите отличную праздничную закуску.
Идеей приготовления ананасов с начинкой поделился известный украинский шеф-повар Юрий Ковриженко (yurii_kovryzhenko) на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
ананас – 1 шт
креветки очищенные – 500 г
рисовая лапша – 300 г
имбирь – 100 г
масло – 1 л
перец болгарский – 1 шт
кунжут
зеленый лук
зелень
соус "Сладкий чили"
Способ приготовления:
1. Ананас разделить на две половины.
2. Вынуть мякоть.
3. Измельчить ее, имбирь почистить, нарезать соломкой.
4. Перец болгарский – кубиками.
5. Зелень и лук измельчить.
6. Смешать ананас, имбирь, креветки, зелень, лук и соус.
7. Такую начинку положить в сформированные "лодочки", посыпать сверху кунжутом.
8. Поместить в разогретую до 200 градусов духовку, выпекать 15-20 минут.
9. Разогреть сковороду из растительного масла.
10. Поместить туда сыр, лапшу риса и пожарить в течение минуты.
11. Уложить сверху на ананас.
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