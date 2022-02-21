Как вкусно нафаршировать ананасы: идея от известного шеф-повара

Когда весна на пороге, хочется легкой, сочной, а также яркой пищи. И для воплощения вкусных идей идеально подойдут фрукты. К примеру – ананас. Это отличная основа для фаршировки. Главное – выбрать правильные ингредиенты для начинки, и вы получите отличную праздничную закуску.

Идеей приготовления ананасов с начинкой поделился известный украинский шеф-повар Юрий Ковриженко (yurii_kovryzhenko) на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

ананас – 1 шт

креветки очищенные – 500 г

рисовая лапша – 300 г

имбирь – 100 г

масло – 1 л

перец болгарский – 1 шт

кунжут

зеленый лук

зелень

соус "Сладкий чили"

Способ приготовления:

1. Ананас разделить на две половины.

2. Вынуть мякоть.

3. Измельчить ее, имбирь почистить, нарезать соломкой.

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4. Перец болгарский – кубиками.

5. Зелень и лук измельчить.

6. Смешать ананас, имбирь, креветки, зелень, лук и соус.

7. Такую начинку положить в сформированные "лодочки", посыпать сверху кунжутом.

8. Поместить в разогретую до 200 градусов духовку, выпекать 15-20 минут.

9. Разогреть сковороду из растительного масла.

10. Поместить туда сыр, лапшу риса и пожарить в течение минуты.

11. Уложить сверху на ананас.

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