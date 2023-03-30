Как вкусно подать овсянку: вариант питательного десерта
Если ваши дети отказываются есть овсянку в привычном виде – сделайте для них вкусное печенье. В составе есть банан шоколад и молоко. Все эти компоненты отлично сочетаются с главным ингредиентом, а для выпечки понадобится максимум 20 минут.
Идея приготовления полезного печенья из овсянки опубликована на странице фудблогера Марии Репецкой (marichka_repetska) в Instagram.
Ингредиенты:
- 100 грамм овсянки
- 50 грамм муки
- 100 мл молока
- 25 грамм топленого масла
- 1 банан или 50 грамм сахара
- 1 ч.л. разрыхлителя
- кунжут или шоколад
Способ приготовления:
1. В чаше блендера измельчаем овсянку.
2. Добавляем банан, масло, молоко.
3. Измельчаем.
4. Добавляем муку, разрыхлитель. Перемешиваем.
5. Смачиваем руки в воде, формируем печенье, выкладываем на пергамент.
6. Посыпаем кунжутом или шоколадом.
7. Выпекаем 15-20 минут при температуре 200 градусов (5 минут из которых с режимом обдува).
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