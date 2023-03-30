Как вкусно подать овсянку: вариант питательного десерта

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как вкусно подать овсянку: вариант питательного десерта

Если ваши дети отказываются есть овсянку в привычном виде – сделайте для них вкусное печенье. В составе есть банан шоколад и молоко. Все эти компоненты отлично сочетаются с главным ингредиентом, а для выпечки понадобится максимум 20 минут.

Идея приготовления полезного печенья из овсянки опубликована на странице фудблогера Марии Репецкой (marichka_repetska) в Instagram.

Как вкусно подать овсянку: вариант питательного десерта

Ингредиенты:

  • 100 грамм овсянки
  • 50 грамм муки
  • 100 мл молока
  • 25 грамм топленого масла
  • 1 банан или 50 грамм сахара
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  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • кунжут или шоколад

Способ приготовления:

Как вкусно подать овсянку: вариант питательного десерта

1. В чаше блендера измельчаем овсянку.

2. Добавляем банан, масло, молоко.

3. Измельчаем.

Как вкусно подать овсянку: вариант питательного десерта

4. Добавляем муку, разрыхлитель. Перемешиваем.

5. Смачиваем руки в воде, формируем печенье, выкладываем на пергамент.

Как вкусно подать овсянку: вариант питательного десерта

6. Посыпаем кунжутом или шоколадом.

Как вкусно подать овсянку: вариант питательного десерта

7. Выпекаем 15-20 минут при температуре 200 градусов (5 минут из которых с режимом обдува).

Как вкусно подать овсянку: вариант питательного десерта

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