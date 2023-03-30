Если ваши дети отказываются есть овсянку в привычном виде – сделайте для них вкусное печенье. В составе есть банан шоколад и молоко. Все эти компоненты отлично сочетаются с главным ингредиентом, а для выпечки понадобится максимум 20 минут.

Идея приготовления полезного печенья из овсянки опубликована на странице фудблогера Марии Репецкой (marichka_repetska) в Instagram.

Ингредиенты:

100 грамм овсянки

50 грамм муки

100 мл молока

25 грамм топленого масла

1 банан или 50 грамм сахара

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1 ч.л. разрыхлителя

кунжут или шоколад

Способ приготовления:

1. В чаше блендера измельчаем овсянку.

2. Добавляем банан, масло, молоко.

3. Измельчаем.

4. Добавляем муку, разрыхлитель. Перемешиваем.

5. Смачиваем руки в воде, формируем печенье, выкладываем на пергамент.

6. Посыпаем кунжутом или шоколадом.

7. Выпекаем 15-20 минут при температуре 200 градусов (5 минут из которых с режимом обдува).

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