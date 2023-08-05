Для того, чтобы вкусно приготовить кабачки на обед, стоит их потушить. И для этого вам даже не понадобится мясо, ведь есть много других овощей, которые можно объединить между собой. Блюдо получается очень сытным и бюджетным.

Идея приготовления тушеных кабачков для сытного обеда опубликована на кулинарной странице simple.food.pp в Instagram. Очень вкусно есть прямо с хлебом.

Ингредиенты:

1 луковица

1 морковка

3 сладких перца

3 небольших кабачка

2 ст.л. томатной пасты

Видео дня

соль, перец

острый перец, чеснок, зелень

Способ приготовления:

1. Все порезать маленькими кубиками, морковь можно натереть.

2. Обжаривать поочередно до мягкости: лук, морковь, перец.

3. Кабачки лучше добавлять в 2-3 подхода, чтобы не пустили много сока.

4. Затем посолить, приправить перцем, добавить острый перец, если добавляете и томатную пасту. Перемешать.

5. Накрыть крышкой и тушить на среднем (не на маленьком) огне, пока почти не останется влаги. Не забудьте перемешивать, чтобы не пригорела.

6. Чеснок и зелень лучше добавлять в конце. Больше всего мне нравится это блюдо холодным. Очень вкусно подавать на поджаренном хлебе.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: