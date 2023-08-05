Как вкусно потушить кабачки на обед: очень быстрое и сытное блюдо

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,1 т.
Как вкусно потушить кабачки на обед: очень быстрое и сытное блюдо

Для того, чтобы вкусно приготовить кабачки на обед, стоит их потушить. И для этого вам даже не понадобится мясо, ведь есть много других овощей, которые можно объединить между собой. Блюдо получается очень сытным и бюджетным.

Идея приготовления тушеных кабачков для сытного обеда опубликована на кулинарной странице simple.food.pp в Instagram. Очень вкусно есть прямо с хлебом.

Как вкусно потушить кабачки на обед: очень быстрое и сытное блюдо

Ингредиенты:

  • 1 луковица
  • 1 морковка
  • 3 сладких перца
  • 3 небольших кабачка
  • 2 ст.л. томатной пасты
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  • соль, перец
  • острый перец, чеснок, зелень

Способ приготовления:

Как вкусно потушить кабачки на обед: очень быстрое и сытное блюдо

1. Все порезать маленькими кубиками, морковь можно натереть.

2. Обжаривать поочередно до мягкости: лук, морковь, перец.

 

3. Кабачки лучше добавлять в 2-3 подхода, чтобы не пустили много сока.

4. Затем посолить, приправить перцем, добавить острый перец, если добавляете и томатную пасту. Перемешать.

 

5. Накрыть крышкой и тушить на среднем (не на маленьком) огне, пока почти не останется влаги. Не забудьте перемешивать, чтобы не пригорела.

Как вкусно потушить кабачки на обед: очень быстрое и сытное блюдо

6. Чеснок и зелень лучше добавлять в конце. Больше всего мне нравится это блюдо холодным. Очень вкусно подавать на поджаренном хлебе.

Как вкусно потушить кабачки на обед: очень быстрое и сытное блюдо

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