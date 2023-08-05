Как вкусно потушить кабачки на обед: очень быстрое и сытное блюдо
Для того, чтобы вкусно приготовить кабачки на обед, стоит их потушить. И для этого вам даже не понадобится мясо, ведь есть много других овощей, которые можно объединить между собой. Блюдо получается очень сытным и бюджетным.
Идея приготовления тушеных кабачков для сытного обеда опубликована на кулинарной странице simple.food.pp в Instagram. Очень вкусно есть прямо с хлебом.
Ингредиенты:
- 1 луковица
- 1 морковка
- 3 сладких перца
- 3 небольших кабачка
- 2 ст.л. томатной пасты
- соль, перец
- острый перец, чеснок, зелень
Способ приготовления:
1. Все порезать маленькими кубиками, морковь можно натереть.
2. Обжаривать поочередно до мягкости: лук, морковь, перец.
3. Кабачки лучше добавлять в 2-3 подхода, чтобы не пустили много сока.
4. Затем посолить, приправить перцем, добавить острый перец, если добавляете и томатную пасту. Перемешать.
5. Накрыть крышкой и тушить на среднем (не на маленьком) огне, пока почти не останется влаги. Не забудьте перемешивать, чтобы не пригорела.
6. Чеснок и зелень лучше добавлять в конце. Больше всего мне нравится это блюдо холодным. Очень вкусно подавать на поджаренном хлебе.
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