Кабачки – это универсальный овощ, который можно готовить разными способами: тушить, жарить в панировке, запекать, мариновать, добавлять в закуски и салаты. Они низкокалорийные, поэтому идеально подойдут для легкого обеда, ужина и даже перекуса.

Фудблогер Юлия Стеганцева (_lady.stegantseva_) на своей странице в Instagram поделилась рецептом жареных кабачков, которые вкусно подавать с чесноком и майонезом.

Ингредиенты:

кабачки

соль

мука

Для соуса:

чеснок

майонез

Способ приготовления:

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1. Для начала кабачки помыть, порезать средними колечками и переложить в глубокую миску. Посолить, перемешать и оставить в таком виде на 10 минут.

2. Далее кабачки нужно обвалять в муке с обеих сторон и пожарить на разогрей с маслом сковороде до золотистости.

3. Для соуса нужно выжать через пресс чеснок и смешать его с майонезом.

4. Готовые жареные кабачки можно смазать сверху соусом или есть, вмокая в него. Готово!

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