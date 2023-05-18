Как вкусно пожарить кабачки: рецепт с чесноком и майонезом
Кабачки – это универсальный овощ, который можно готовить разными способами: тушить, жарить в панировке, запекать, мариновать, добавлять в закуски и салаты. Они низкокалорийные, поэтому идеально подойдут для легкого обеда, ужина и даже перекуса.
Фудблогер Юлия Стеганцева (_lady.stegantseva_) на своей странице в Instagram поделилась рецептом жареных кабачков, которые вкусно подавать с чесноком и майонезом.
Ингредиенты:
- кабачки
- соль
- мука
Для соуса:
- чеснок
- майонез
Способ приготовления:
1. Для начала кабачки помыть, порезать средними колечками и переложить в глубокую миску. Посолить, перемешать и оставить в таком виде на 10 минут.
2. Далее кабачки нужно обвалять в муке с обеих сторон и пожарить на разогрей с маслом сковороде до золотистости.
3. Для соуса нужно выжать через пресс чеснок и смешать его с майонезом.
4. Готовые жареные кабачки можно смазать сверху соусом или есть, вмокая в него. Готово!
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