Кабачки – универсальные овощи, из которых можно приготовить множество разнообразных блюд: блины, оладьи, рулеты и торты с начинкой. Кроме того, их можно вкусно приготовить в кляре.

В одном из блогов о спорте и правильном питании (fasting_marafon) в Instagram был опубликован рецепт кабачков в яичном кляре со сметанным соусом.

Ингредиенты:

кабачок – 1 шт

сметана – 4 ст. л.

сыр твердый – 50 г

мука – 3 ст. л.

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яйца – 1 шт

соль, сушеные травы

Соус:

сметана – 2-3 ст. л.

чеснок – 1-2 зубчика

соль

Способ приготовления:

1. Кабачки промыть и порезать соломкой. Порезанные овощи посолить, перемешать и оставить в таком виде на 10 минут. После – просушить кабачки бумажными полотенцами.

2. Для кляра нужно смешать яйцо, сушеную зелень, соль, сметану и муку. Перемешать все венчиком.

3. Натереть сыр на терке и добавить в кляр. Перемешать.

4. Каждый кабачок погрузить сначала в муку, затем – в кляр. Пожарить на хорошо разогретй сковороде.

5. Для приготовления соуса нужно выжать через пресс чеснок, после чего смешать его со сметаной и солью. Все перемешать.

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