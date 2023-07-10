Как вкусно пожарить кабачки в кляре: идеальное блюдо на перекус
Кабачки – универсальные овощи, из которых можно приготовить множество разнообразных блюд: блины, оладьи, рулеты и торты с начинкой. Кроме того, их можно вкусно приготовить в кляре.
В одном из блогов о спорте и правильном питании (fasting_marafon) в Instagram был опубликован рецепт кабачков в яичном кляре со сметанным соусом.
Ингредиенты:
- кабачок – 1 шт
- сметана – 4 ст. л.
- сыр твердый – 50 г
- мука – 3 ст. л.
- яйца – 1 шт
- соль, сушеные травы
Соус:
- сметана – 2-3 ст. л.
- чеснок – 1-2 зубчика
- соль
Способ приготовления:
1. Кабачки промыть и порезать соломкой. Порезанные овощи посолить, перемешать и оставить в таком виде на 10 минут. После – просушить кабачки бумажными полотенцами.
2. Для кляра нужно смешать яйцо, сушеную зелень, соль, сметану и муку. Перемешать все венчиком.
3. Натереть сыр на терке и добавить в кляр. Перемешать.
4. Каждый кабачок погрузить сначала в муку, затем – в кляр. Пожарить на хорошо разогретй сковороде.
5. Для приготовления соуса нужно выжать через пресс чеснок, после чего смешать его со сметаной и солью. Все перемешать.
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