Кабачки – универсальные овощи, из которых можно готовить разнообразные блюда: торты, рулеты, закуски, икру, оладьи и блины. Кроме того, бюджетным рецептом станут кабачки в кляре. Для яркого вкуса кляр можно дополнить чесноком и пикантными специями, а готовое блюдо подавать с соусом.

Фудблогер Ольга Матвей на своем канале (Ольга Матвей) в YouTube поделилась рецептом жареных кабачков в кляре.

Ингредиенты:

кабачки – 3 шт

соль

яйца – 2 шт

перец, соль

чеснок – 4-5 зубчиков

смеатно – 3 ст. л.

мука – 120 г

Способ приготовления:

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1. Кабачки нужно помыть и порезать кружочками. Выложить в миску и посолить, перемешать овощи.

2. Для приготовления кляра нужно смешать яйца с солью и перцем. Однако соли много добавлять не нужно, ведь кабачки уже посолены.

3. К клару выжать через пресс чеснок и сметану. Перемешать.

4. Добавить муку и перемешать массу, чтобы не было комочков.

5. На этом этапе нужно обвалять каждый кабачок сначала в муке, затем погрузить в кляр. Выложить на разогретую с маслом сковороду и пожарить с обеих сторон до готовности.

6. Для соуса нужно смешать сметану, измельченный укроп, соль и перец. Перемешать.

7. Подавать жареные кабачки в кляре с соусом. Приятного аппетита!

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