Как вкусно пожарить курицу на сковородке: получается очень сочной

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,6 т.
Как вкусно пожарить курицу на сковородке: получается очень сочной

Сочную курицу можно приготовить прямо на сковороде. Самое главное – выбрать для мяса правильный маринад. В нем обязательно должно быть майонез и сметана, а также много специй. После жарки на бедрах появляется аппетитная хрустящая корочка.

Идея приготовления сочной маринованной курицы на сковороде опубликована на странице фудблогера Елены с ником cooking__by__elena в Instagram.

Как вкусно пожарить курицу на сковородке: получается очень сочной

Ингредиенты:

  • куриные бедра – 500 г
  • горчица – 1 ч.л
  • дижонская горчица – 1 ч.л
  • майонез – 2 ст.л
Видео дня
  • паприка – 1 ч.л
  • соль – 1 ч.л
  • чеснок – 1 ч.л
  • перец – 1 ч.л
  • сметана – 1 ст.л
  • вода – 70 мл
  • веточка розмарина
  • масло

Способ приготовления:

Как вкусно пожарить курицу на сковородке: получается очень сочной

1. В миску выкладываем филе и посыпаем специями. Добавляем горчицу, дижонскую горчицу и майонез.

Как вкусно пожарить курицу на сковородке: получается очень сочной

2. Все хорошо перемешиваем и накрываем пищевой пленкой. Отставляем на 1 час.

3. На разогретую сковороду с маслом выкладываем филе и веточку розмарина.

Как вкусно пожарить курицу на сковородке: получается очень сочной

4. Жарим филе с обеих сторон до золотистости.

5. В теплую воду добавляем сметану, размешиваем и заливаем в сковороду.

Как вкусно пожарить курицу на сковородке: получается очень сочной

6. Накрываем крышкой и тушим 5-10 минут (зависит от величины филе).

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты