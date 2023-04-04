Как вкусно пожарить курицу на сковородке: получается очень сочной
Сочную курицу можно приготовить прямо на сковороде. Самое главное – выбрать для мяса правильный маринад. В нем обязательно должно быть майонез и сметана, а также много специй. После жарки на бедрах появляется аппетитная хрустящая корочка.
Идея приготовления сочной маринованной курицы на сковороде опубликована на странице фудблогера Елены с ником cooking__by__elena в Instagram.
Ингредиенты:
- куриные бедра – 500 г
- горчица – 1 ч.л
- дижонская горчица – 1 ч.л
- майонез – 2 ст.л
- паприка – 1 ч.л
- соль – 1 ч.л
- чеснок – 1 ч.л
- перец – 1 ч.л
- сметана – 1 ст.л
- вода – 70 мл
- веточка розмарина
- масло
Способ приготовления:
1. В миску выкладываем филе и посыпаем специями. Добавляем горчицу, дижонскую горчицу и майонез.
2. Все хорошо перемешиваем и накрываем пищевой пленкой. Отставляем на 1 час.
3. На разогретую сковороду с маслом выкладываем филе и веточку розмарина.
4. Жарим филе с обеих сторон до золотистости.
5. В теплую воду добавляем сметану, размешиваем и заливаем в сковороду.
6. Накрываем крышкой и тушим 5-10 минут (зависит от величины филе).
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