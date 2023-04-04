Сочную курицу можно приготовить прямо на сковороде. Самое главное – выбрать для мяса правильный маринад. В нем обязательно должно быть майонез и сметана, а также много специй. После жарки на бедрах появляется аппетитная хрустящая корочка.

Идея приготовления сочной маринованной курицы на сковороде опубликована на странице фудблогера Елены с ником cooking__by__elena в Instagram.

Ингредиенты:

куриные бедра – 500 г

горчица – 1 ч.л

дижонская горчица – 1 ч.л

майонез – 2 ст.л

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паприка – 1 ч.л

соль – 1 ч.л

чеснок – 1 ч.л

перец – 1 ч.л

сметана – 1 ст.л

вода – 70 мл

веточка розмарина

масло

Способ приготовления:

1. В миску выкладываем филе и посыпаем специями. Добавляем горчицу, дижонскую горчицу и майонез.

2. Все хорошо перемешиваем и накрываем пищевой пленкой. Отставляем на 1 час.

3. На разогретую сковороду с маслом выкладываем филе и веточку розмарина.

4. Жарим филе с обеих сторон до золотистости.

5. В теплую воду добавляем сметану, размешиваем и заливаем в сковороду.

6. Накрываем крышкой и тушим 5-10 минут (зависит от величины филе).

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