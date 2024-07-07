Как вкусно пожарить молодой картофель с подчеревиной: идеальный гарнир к шашлыку

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
306
Как вкусно пожарить молодой картофель с подчеревиной: идеальный гарнир к шашлыку

Молодой картофель вкусно не только отварить с маслом, но и пожарить на сковороде. Для второго варианта вам понадобится подчеревина. Мясо отдаст достаточно жира, и овощ будет очень сочным внутри и хрустящим сверху.

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Идея приготовления жареного молодого картофеля с подбрюшиной опубликована на странице фудблогера с ником ann.food в Instgaram. Понадобится всего 5 ингредиентов.

Как вкусно пожарить молодой картофель с подчеревиной: идеальный гарнир к шашлыку

Ингредиенты:

  • картофель молодой
  • подчеревина или сало
  • соль
  • укроп
  • чеснок

Способ приготовления:

Как вкусно пожарить молодой картофель с подчеревиной: идеальный гарнир к шашлыку

1. На сковороде поджарить подчеревину.

2. Добавить молодой картофель.

Как вкусно пожарить молодой картофель с подчеревиной: идеальный гарнир к шашлыку

3. Готовить под крышкой на небольшом огне до готовности минут 25.

4. Добавить чеснок.

Как вкусно пожарить молодой картофель с подчеревиной: идеальный гарнир к шашлыку

5. Хорошо посолить.

6. Посыпать укропом.

Как вкусно пожарить молодой картофель с подчеревиной: идеальный гарнир к шашлыку

7. Все перемешать.

8. Накрыть крышкой.

9. Готовить еще 2 минуты.

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