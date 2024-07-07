Молодой картофель вкусно не только отварить с маслом, но и пожарить на сковороде. Для второго варианта вам понадобится подчеревина. Мясо отдаст достаточно жира, и овощ будет очень сочным внутри и хрустящим сверху.

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Идея приготовления жареного молодого картофеля с подбрюшиной опубликована на странице фудблогера с ником ann.food в Instgaram. Понадобится всего 5 ингредиентов.

Ингредиенты:

картофель молодой

подчеревина или сало

соль

укроп

чеснок

Способ приготовления:

1. На сковороде поджарить подчеревину.

2. Добавить молодой картофель.

3. Готовить под крышкой на небольшом огне до готовности минут 25.

4. Добавить чеснок.

5. Хорошо посолить.

6. Посыпать укропом.

7. Все перемешать.

8. Накрыть крышкой.

9. Готовить еще 2 минуты.

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