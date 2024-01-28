Как вкусно пожарить печень, чтобы она получилась мягкой и не пересушенной: идеальная технология
Печень ни в коем случае нельзя просто жарить на сковороде. Мясо станет темным и очень сухим. Печенке нужно добавить сочности. Для этого отлично подходят бекон и груши.
Идея приготовления сочной куриной печени в беконе с грушей опубликована на странице фудблогера Наталии с ником talli_sun в Instagram. Обязательно используйте шпажки.
Ингредиенты:
- куриная печень – 350-400 г
- бекон – 200 г
- кетчуп – 100 г
- соевый соус – 50 г
- орегано, соль, перец
- груша – 1-2 шт
- сливочное масло для смазывания формы
Способ приготовления:
1. Печень помыть, обсушить бумажными полотенцами, нарезать удобными кусочками.
2. Смешать кетчуп, соевый соус, приправы, соль, перец (по желанию можно добавить немного лимонного сока).
3. Печень выложить в маринад и бросить на 30-40 минут.
4. Завернуть каждый кусочек печени в полоску бекона, скрепить зубочистками.
5. Груши порезать средними кусочками.
6. Выложить в форму для выпечки, слегка смазанную сливочным маслом.
7. Сверху выложить печень.
8. Смазать печень маринадом.
9. Готовить в духовке при температуре 190 градусов 25-30 минут.
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