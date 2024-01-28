Печень ни в коем случае нельзя просто жарить на сковороде. Мясо станет темным и очень сухим. Печенке нужно добавить сочности. Для этого отлично подходят бекон и груши.

Идея приготовления сочной куриной печени в беконе с грушей опубликована на странице фудблогера Наталии с ником talli_sun в Instagram. Обязательно используйте шпажки.

Ингредиенты:

куриная печень – 350-400 г

бекон – 200 г

кетчуп – 100 г

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соевый соус – 50 г

орегано, соль, перец

груша – 1-2 шт

сливочное масло для смазывания формы

Способ приготовления:

1. Печень помыть, обсушить бумажными полотенцами, нарезать удобными кусочками.

2. Смешать кетчуп, соевый соус, приправы, соль, перец (по желанию можно добавить немного лимонного сока).

3. Печень выложить в маринад и бросить на 30-40 минут.

4. Завернуть каждый кусочек печени в полоску бекона, скрепить зубочистками.

5. Груши порезать средними кусочками.

6. Выложить в форму для выпечки, слегка смазанную сливочным маслом.

7. Сверху выложить печень.

8. Смазать печень маринадом.

9. Готовить в духовке при температуре 190 градусов 25-30 минут.

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