Сезонные сочные баклажаны – это идеальный продукт для приготовления сытного ужина. Совместите его с фаршем, сыром и разнообразными овощами. Блюдо получится питательным и достаточно не жирным, потому что запекается в духовке.

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Идея приготовления запеченных баклажанов на ужин опубликована на кулинарной странице recipe world x в Instagram. Можно сразу разложить порционно и так запечь.

Ингредиенты:

фарш говяжий

помидоры в собственном соку

помидоры свежие

моцарелла

баклажаны

кинза

соль, перец, хмели-сунели, паприка

Способ приготовления:

1. Баклажаны нарезать на кружочки.

2. Обжарить до румяной корочки.

3. Фарш обжарить со специями.

4. Добавить помидоры в собственном соке и кинзе.

5. В форму для запекания выложить фарш и поочередно разложить баклажаны, сыр и помидоры.

6. Выпекать в разогретой духовке 15-20 минут при температуре 190 градусов.

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