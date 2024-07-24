Как вкусно приготовить баклажаны на ужин: вариант блюда с фаршем
Сезонные сочные баклажаны – это идеальный продукт для приготовления сытного ужина. Совместите его с фаршем, сыром и разнообразными овощами. Блюдо получится питательным и достаточно не жирным, потому что запекается в духовке.
Идея приготовления запеченных баклажанов на ужин опубликована на кулинарной странице recipe world x в Instagram. Можно сразу разложить порционно и так запечь.
Ингредиенты:
- фарш говяжий
- помидоры в собственном соку
- помидоры свежие
- моцарелла
- баклажаны
- кинза
- соль, перец, хмели-сунели, паприка
Способ приготовления:
1. Баклажаны нарезать на кружочки.
2. Обжарить до румяной корочки.
3. Фарш обжарить со специями.
4. Добавить помидоры в собственном соке и кинзе.
5. В форму для запекания выложить фарш и поочередно разложить баклажаны, сыр и помидоры.
6. Выпекать в разогретой духовке 15-20 минут при температуре 190 градусов.
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