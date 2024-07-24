Как вкусно приготовить баклажаны на ужин: вариант блюда с фаршем

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
237
Как вкусно приготовить баклажаны на ужин: вариант блюда с фаршем

Сезонные сочные баклажаны – это идеальный продукт для приготовления сытного ужина. Совместите его с фаршем, сыром и разнообразными овощами. Блюдо получится питательным и достаточно не жирным, потому что запекается в духовке.

Видео дня

Идея приготовления запеченных баклажанов на ужин опубликована на кулинарной странице recipe world x в Instagram. Можно сразу разложить порционно и так запечь.

Как вкусно приготовить баклажаны на ужин: вариант блюда с фаршем

Ингредиенты:

  • фарш говяжий
  • помидоры в собственном соку
  • помидоры свежие
  • моцарелла
  • баклажаны
  • кинза
  • соль, перец, хмели-сунели, паприка

Способ приготовления:

Как вкусно приготовить баклажаны на ужин: вариант блюда с фаршем

1. Баклажаны нарезать на кружочки.

2. Обжарить до румяной корочки.

Как вкусно приготовить баклажаны на ужин: вариант блюда с фаршем

3. Фарш обжарить со специями.

4. Добавить помидоры в собственном соке и кинзе.

Как вкусно приготовить баклажаны на ужин: вариант блюда с фаршем

5. В форму для запекания выложить фарш и поочередно разложить баклажаны, сыр и помидоры.

Как вкусно приготовить баклажаны на ужин: вариант блюда с фаршем

6. Выпекать в разогретой духовке 15-20 минут при температуре 190 градусов.

Как вкусно приготовить баклажаны на ужин: вариант блюда с фаршем

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты