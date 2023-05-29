Как вкусно приготовить брокколи на завтрак: идея простых оладий
Брокколи – довольно специфический продукт по вкусу. Но, в то же время, очень полезный. Поэтому лучше всего его употреблять именно на завтрак. А для того, чтобы брокколи с радостью ели и дети, и взрослые – из этого овоща можно сделать оладьи.
Идея приготовления полезных оладий из брокколи на завтрак опубликована на странице фудблогера Ольги с ником demi_kitchen в Instagram. Их можно подавать с йогуртом или сметаной.
Ингредиенты:
- капуста брокколи – 250 г
- мука – 60 - 70 г
- яйцо куриное – 1 шт
- сыр пармезан – 30 г
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Брокколи отварить в соленой воде около 10 минут.
2. Измельчить до состояния пюре.
3. Яйца взбить и порционно добавлять в них просеянную муку, хорошо размешивая.
4. Добавить сыр, соль, перец.
5. Добавить яичную смесь к брокколи.
6. Жарить оладьи по 1-2 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
7. Подавать со сметаной или йогуртом.
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