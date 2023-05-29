Брокколи – довольно специфический продукт по вкусу. Но, в то же время, очень полезный. Поэтому лучше всего его употреблять именно на завтрак. А для того, чтобы брокколи с радостью ели и дети, и взрослые – из этого овоща можно сделать оладьи.

Идея приготовления полезных оладий из брокколи на завтрак опубликована на странице фудблогера Ольги с ником demi_kitchen в Instagram. Их можно подавать с йогуртом или сметаной.

Ингредиенты:

капуста брокколи – 250 г

мука – 60 - 70 г

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яйцо куриное – 1 шт

сыр пармезан – 30 г

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Брокколи отварить в соленой воде около 10 минут.

2. Измельчить до состояния пюре.

3. Яйца взбить и порционно добавлять в них просеянную муку, хорошо размешивая.

4. Добавить сыр, соль, перец.

5. Добавить яичную смесь к брокколи.

6. Жарить оладьи по 1-2 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

7. Подавать со сметаной или йогуртом.

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