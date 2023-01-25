Как вкусно приготовить брюссельскую капусту: не только суп

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как вкусно приготовить брюссельскую капусту: не только суп

Брюссельская капуста – очень полезный и легкий овощ. И чаще всего этот продукт используют для приготовления супа. Но из него также можно сделать самостоятельное сытное блюдо. Для него понадобится духовка.

Идея приготовления запеченной брюссельской капусты с сыром опубликована на странице шеф-повара Николая Люлько (mykola_lyulko) в Instagram.

Как вкусно приготовить брюссельскую капусту: не только суп

Ингредиенты:

  • брюссельская капуста – 1 кг
  • соль – 10 г
  • лимон – 0,5 шт
  • паприка копченая – 1 ч.л.
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  • кориандр – 1 ч.л.
  • сухой чеснок – 1 ч.л.
  • перец – 0,5 ч.л.
  • оливковое масло – 3-4 ст.л.
  • пармезан – 300 г
  • майонез – 150 г
  • шрирач или ком чи соус – 30 г

Способ приготовления:

Как вкусно приготовить брюссельскую капусту: не только суп

1. Капусту отварить в подсоленной воде с лимоном 5-7 минут.

Как вкусно приготовить брюссельскую капусту: не только суп

2. Добавить специи, растительное масло, перемешать.

Как вкусно приготовить брюссельскую капусту: не только суп

3. Легко раздавить с помощью стакана до толщины 1 см.

Как вкусно приготовить брюссельскую капусту: не только суп

4. Запанировать каждую капусту в пармезане с одной стороны сложить на противень сыром вниз.

Как вкусно приготовить брюссельскую капусту: не только суп

5. Поместить в разогретую духовку на 200 градусов и выпекать 10-15 минут. Сыр расплавляется и становится золотистым.

Как вкусно приготовить брюссельскую капусту: не только суп

6. Сделать соус из майонеза и шрирача.

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