Как вкусно приготовить брюссельскую капусту: не только суп
Брюссельская капуста – очень полезный и легкий овощ. И чаще всего этот продукт используют для приготовления супа. Но из него также можно сделать самостоятельное сытное блюдо. Для него понадобится духовка.
Идея приготовления запеченной брюссельской капусты с сыром опубликована на странице шеф-повара Николая Люлько (mykola_lyulko) в Instagram.
Ингредиенты:
- брюссельская капуста – 1 кг
- соль – 10 г
- лимон – 0,5 шт
- паприка копченая – 1 ч.л.
- кориандр – 1 ч.л.
- сухой чеснок – 1 ч.л.
- перец – 0,5 ч.л.
- оливковое масло – 3-4 ст.л.
- пармезан – 300 г
- майонез – 150 г
- шрирач или ком чи соус – 30 г
Способ приготовления:
1. Капусту отварить в подсоленной воде с лимоном 5-7 минут.
2. Добавить специи, растительное масло, перемешать.
3. Легко раздавить с помощью стакана до толщины 1 см.
4. Запанировать каждую капусту в пармезане с одной стороны сложить на противень сыром вниз.
5. Поместить в разогретую духовку на 200 градусов и выпекать 10-15 минут. Сыр расплавляется и становится золотистым.
6. Сделать соус из майонеза и шрирача.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: