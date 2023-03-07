Как вкусно приготовить булгур без варки: очень легкий рецепт
Булгур – не только вкусная, но очень полезная крупа. Варить ее можно со свежими и замороженными овощами, мясом, курицей, грибами или просто с маслом и специями.
В одном из блогов о спорте и правильном питании (marafon18_6) в Instagram был опубликован рецепт булгура с овощами и грибами, который вы можете с легкостью приготовить в одной сковороде.
Ингредиенты:
- булгур – 230 г
- шампиньоны – 300 г
- лук – 1 шт
- морковь – 1 шт
- перец болгарский – 1 шт
- чеснок – 2 зубчика
- паста томатно – 1 ст. л.
- вода – 500 г
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Лук, морковь и болгарский перец измельчить. Обжарить сначала лук и морковь до мягкости, затем добавить перец и готовить еще 3-5 минут.
2. Нарезать чеснок и грибы. Добавить к овощам и готовить до мягкости грибов.
3. Добавить воду, томатную пасту и булгур. Посолить и поперчить. Готовить под крышкой до полного испарения воды.
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