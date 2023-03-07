Булгур – не только вкусная, но очень полезная крупа. Варить ее можно со свежими и замороженными овощами, мясом, курицей, грибами или просто с маслом и специями.

В одном из блогов о спорте и правильном питании (marafon18_6) в Instagram был опубликован рецепт булгура с овощами и грибами, который вы можете с легкостью приготовить в одной сковороде.

Ингредиенты:

булгур – 230 г

шампиньоны – 300 г

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лук – 1 шт

морковь – 1 шт

перец болгарский – 1 шт

чеснок – 2 зубчика

паста томатно – 1 ст. л.

вода – 500 г

соль, перец

Способ приготовления:

1. Лук, морковь и болгарский перец измельчить. Обжарить сначала лук и морковь до мягкости, затем добавить перец и готовить еще 3-5 минут.

2. Нарезать чеснок и грибы. Добавить к овощам и готовить до мягкости грибов.

3. Добавить воду, томатную пасту и булгур. Посолить и поперчить. Готовить под крышкой до полного испарения воды.

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