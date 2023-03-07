Как вкусно приготовить булгур без варки: очень легкий рецепт

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,0 т.
Как вкусно приготовить булгур без варки: очень легкий рецепт

Булгур – не только вкусная, но очень полезная крупа. Варить ее можно со свежими и замороженными овощами, мясом, курицей, грибами или просто с маслом и специями.

В одном из блогов о спорте и правильном питании (marafon18_6) в Instagram был опубликован рецепт булгура с овощами и грибами, который вы можете с легкостью приготовить в одной сковороде.

Рецепт булгура с овощами и грибами на сковороде

Ингредиенты:

  • булгур – 230 г
  • шампиньоны – 300 г
Видео дня
  • лук – 1 шт
  • морковь – 1 шт
  • перец болгарский – 1 шт
  • чеснок – 2 зубчика
  • паста томатно – 1 ст. л.
  • вода – 500 г
  • соль, перец

Способ приготовления:

1. Лук, морковь и болгарский перец измельчить. Обжарить сначала лук и морковь до мягкости, затем добавить перец и готовить еще 3-5 минут.

Как правильно и вкусно варить булгур

2. Нарезать чеснок и грибы. Добавить к овощам и готовить до мягкости грибов.

Булгур с грибами на сковороде

3. Добавить воду, томатную пасту и булгур. Посолить и поперчить. Готовить под крышкой до полного испарения воды.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты