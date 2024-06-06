Как вкусно приготовить булгур для ужина: делимся самым простым рецептом
Булгур – очень ценный и вкусный продукт, который можно использовать для приготовления супа, каши. Стоит отметить, что булгур отлично сочетается с овощами и соевым соусом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного булгура с овощами и соевым соусом.
Ингредиенты:
- замороженный микс овощей
- сливочное масло
- 1 стакан булгура
- соль, паприка
- 3 ст. л. соевого соуса
- 3 стакана воды
Способ приготовления:
1. На сливочном масле обжарьте овощи.
2. Булгур промойте и добавьте в овощи, всыпьте специи и добавьте соевый соус.
3. Перемешайте, залейте водой и на маленьком огне под крышкой тушите до готовности.
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