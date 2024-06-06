Булгур – очень ценный и вкусный продукт, который можно использовать для приготовления супа, каши. Стоит отметить, что булгур отлично сочетается с овощами и соевым соусом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного булгура с овощами и соевым соусом.

Ингредиенты:

замороженный микс овощей

сливочное масло

1 стакан булгура

соль, паприка

3 ст. л. соевого соуса

3 стакана воды

Способ приготовления:

1. На сливочном масле обжарьте овощи.

2. Булгур промойте и добавьте в овощи, всыпьте специи и добавьте соевый соус.

3. Перемешайте, залейте водой и на маленьком огне под крышкой тушите до готовности.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: