Как вкусно приготовить булгур для ужина: делимся самым простым рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Как вкусно приготовить булгур

Булгур – очень ценный и вкусный продукт, который можно использовать для приготовления супа, каши. Стоит отметить, что булгур отлично сочетается с овощами и соевым соусом.

Как вкусно приготовить булгур

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного булгура с овощами и соевым соусом.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • замороженный микс овощей
  • сливочное масло
  • 1 стакан булгура
  • соль, паприка
  • 3 ст. л. соевого соуса
  • 3 стакана воды

Способ приготовления:

1. На сливочном масле обжарьте овощи.

Овощи для блюда

2. Булгур промойте и добавьте в овощи, всыпьте специи и добавьте соевый соус.

Булгур для приготовления

3. Перемешайте, залейте водой и на маленьком огне под крышкой тушите до готовности.

Готовое блюдо

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