Как правильно готовить булгур: рецепт идеального блюда на обед или ужин на скорую руку
Булгур – это очень вкусная каша и универсальный гарнир. Для того, чтобы приготовить его не нужно обладать особыми кулинарными талантами, ведь готовится крупа не тяжелее, чем рис или та же гречка. Но вот вкусный и сытный булгур точно внесет разнообразие в повседневное меню.
Для быстрого и одновременно небанального обеда или ужина можно приготовить булгур с фрикадельками и овощами. Рецептом поделилась фудблогер Тереченко Алла. Опубликовано в instagram.
Ингредиенты:
булгур – 1 ст
фарш – 500 г
лук – 1 шт
сливочное масло – 15 г
растительное масло – 1 ст. л.
смесь овощей – 300 г
соль, перец, сухой чеснок, паприка
Способ приготовления:
1. Лук измельчить и смешать с фаршем. Добавить соль и перец.
2. Сформировать фрикадельки и обжарить с обеих сторон.
3. Добавить смесь овощей и готовить около 2-3 минут.
4. Промыть и добавить булгур.
5. Залить водой, добавить спеи и сливочное масло. Готовить под крышкой с момента закипания 25 минут.
Ранее OBOZREVATEL сообщал о пользе булгура и почему следует включить эту крупу в рацион.