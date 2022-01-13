Как правильно готовить булгур: рецепт идеального блюда на обед или ужин на скорую руку

Булгур – это очень вкусная каша и универсальный гарнир. Для того, чтобы приготовить его не нужно обладать особыми кулинарными талантами, ведь готовится крупа не тяжелее, чем рис или та же гречка. Но вот вкусный и сытный булгур точно внесет разнообразие в повседневное меню.

Для быстрого и одновременно небанального обеда или ужина можно приготовить булгур с фрикадельками и овощами. Рецептом поделилась фудблогер Тереченко Алла. Опубликовано в instagram.

Ингредиенты:

булгур – 1 ст

фарш – 500 г

лук – 1 шт

Видео дня

сливочное масло – 15 г

растительное масло – 1 ст. л.

смесь овощей – 300 г

соль, перец, сухой чеснок, паприка

Способ приготовления:

1. Лук измельчить и смешать с фаршем. Добавить соль и перец.

2. Сформировать фрикадельки и обжарить с обеих сторон.

3. Добавить смесь овощей и готовить около 2-3 минут.

4. Промыть и добавить булгур.

5. Залить водой, добавить спеи и сливочное масло. Готовить под крышкой с момента закипания 25 минут.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о пользе булгура и почему следует включить эту крупу в рацион.