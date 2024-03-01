Одна из самых простых, бюджетных и вкусных видов рыбы – хек. Готовить его можно по-разному: жарить, тушить, варить суп и делать из него котлеты.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного жареного хека, который готовится с овощами и томатным соусом.

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Ингредиенты:

2 филе рыбы Хек

1 небольшая луковица

1 морковь

2 ст. л. томатной пасты

2 ст. л. сливок

соль, перец по вкусу

2 ст. л. муки

150 мл воды

Способ приготовления:

1. Рыбу порежьте на куски, посыпьте солью, перцем и оставьте на 30 минут. Обваляйте рыбу в муке и обжарьте с двух сторон до золотистости.

2. Морковь натрите на грубой терке, лук нарежьте на слайсы, обжарьте.

3. Для заливки: смешайте томатную пасту, сливки, соль, перец и воду.

4. К поджаренному луку с морковью выложите рыбу и залейте заливкой, тушите 10-15 минут.

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