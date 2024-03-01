Как вкусно приготовить бюджетный хек: рецепт сытного блюда для всей семьи

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Как вкусно приготовить бюджетный хек: рецепт сытного блюда для всей семьи

Одна из самых простых, бюджетных и вкусных видов рыбы – хек. Готовить его можно по-разному: жарить, тушить, варить суп и делать из него котлеты. 

Как вкусно приготовить хек

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного жареного хека, который готовится с овощами и томатным соусом. 

Рецепт рыбы
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Ингредиенты: 

  • 2 филе рыбы Хек
  • 1 небольшая луковица
  • 1 морковь
  • 2 ст. л. томатной пасты
  • 2 ст. л. сливок
  •  соль, перец по вкусу
  • 2 ст. л. муки
  • 150 мл воды

Способ приготовления: 

1. Рыбу порежьте на куски, посыпьте солью, перцем и оставьте на 30 минут. Обваляйте рыбу в муке и обжарьте с двух сторон до золотистости.

Жареный хек

2. Морковь натрите на грубой терке, лук нарежьте на слайсы, обжарьте. 

Зажарка для рыбы

3. Для заливки: смешайте томатную пасту, сливки, соль, перец и воду.

Соус для блюда

4. К поджаренному луку с морковью выложите рыбу и залейте заливкой, тушите 10-15 минут.

Готовая рыба

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