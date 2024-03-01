Как вкусно приготовить бюджетный хек: рецепт сытного блюда для всей семьи
Одна из самых простых, бюджетных и вкусных видов рыбы – хек. Готовить его можно по-разному: жарить, тушить, варить суп и делать из него котлеты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного жареного хека, который готовится с овощами и томатным соусом.
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Ингредиенты:
- 2 филе рыбы Хек
- 1 небольшая луковица
- 1 морковь
- 2 ст. л. томатной пасты
- 2 ст. л. сливок
- соль, перец по вкусу
- 2 ст. л. муки
- 150 мл воды
Способ приготовления:
1. Рыбу порежьте на куски, посыпьте солью, перцем и оставьте на 30 минут. Обваляйте рыбу в муке и обжарьте с двух сторон до золотистости.
2. Морковь натрите на грубой терке, лук нарежьте на слайсы, обжарьте.
3. Для заливки: смешайте томатную пасту, сливки, соль, перец и воду.
4. К поджаренному луку с морковью выложите рыбу и залейте заливкой, тушите 10-15 минут.
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