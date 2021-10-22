Как вкусно приготовить домашние бургеры: наилучшие идеи

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
1,1 т.
Как приготовить домашний бургер

Кто же не любит бургеры, особенно – если их приготовить дома, с хорошего качественного мяса и свежих овощей. Но они не всегда получаются удачными из-за неправильного приготовления котлеты или соуса.

Редакция FoodOboz подготовила для вас подборку из 2 рецептов вкусных бургеров, от которых вы будете в восторге.

1. Бургеры по рецепту Татьяны Литвиновой

Ингредиенты:

  • говядина – 800 г

  • готовые булочки – 5 шт.

  • сало – 200 г

  • специи – 1 ст. л.

  • соль – 10 г

  • бекон – 100 г

  • горчица – 2 ч. л.

  • салат "Айсберг" – 100 г

  • помидор – 2 шт.

  • соленые огурцы – 2 шт.

  • кетчуп – по вкусу

  • горчица – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Сделайте фарш для котлет, обязательно добавьте сало, хорошо его посолите, добавьте специи и отбейте, после руками и при помощи ножа сформируйте котлеты.

  2. Выложите их на противень застеленный пергаментом, сверху их также накройте и отправьте на 1 час в холодильник.

  3. После можно достать и пожарить на гриле с двух сторон до готовности – около 5-8 минут, смотря какую степень прожарки вы хотите.

  4. Порежьте овощи.

  5. Булки для бургеров подержите 30 секунд над паром, после этого они станут мягкими и пышными.

  6. После – разрежьте ее пополам и отправьте на гриль на пару секунд, чтобы подрумянилась.

  7. Собираем бургер: щедро смажьте нижнюю часть булки кетчупом, далее лист салата, котлета, сыр, помидор, бекон, соленый огурец и сверху вторая часть булки смазанная горчицей.

2. Рецепт от Евгения Клопотенко

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Евгений Клопотенко рассказал, как вкусно приготовить бургеры дома

Ингредиенты:

Способ приготовления:

  1. Выложите в большую миску фарш, добавьте специи, перемешайте.

  2. Фарш хорошо отбейте прямо в миску или на досточку, только перед этим застелите ее пищевой пленкой.

  3. Далее – при помощи ножа сформируйте из фарша котлеты, которые по диаметру будут подходить к размеру булочек для бургера.

  4. Затем готовые котлеты переложите на тарелку, заранее обмотанную пищевой пленкой и отправьте их в морозильную камеру на 2 часа.

  5. Булочки для бургера разрежьте вдоль пополам и поджарьте на сухой сковороде гриль до золотистой корочки.

  6. Котлеты достаньте из морозилки и также поджарьте с каждой стороны до готовности на гриле.

  7. Сформируйте бургер: булочку с обеих сторон смажьте кетчупом и горчицей, выложите сверху лист салата, котлету, ломтик сыра, нарезанные огурцы и лук, сверху выложите еще один листок салата и накройте верхней булкой.

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