Как вкусно приготовить домашние бургеры: наилучшие идеи
Кто же не любит бургеры, особенно – если их приготовить дома, с хорошего качественного мяса и свежих овощей. Но они не всегда получаются удачными из-за неправильного приготовления котлеты или соуса.
Редакция FoodOboz подготовила для вас подборку из 2 рецептов вкусных бургеров, от которых вы будете в восторге.
1. Бургеры по рецепту Татьяны Литвиновой
Ингредиенты:
говядина – 800 г
готовые булочки – 5 шт.
сало – 200 г
специи – 1 ст. л.
соль – 10 г
бекон – 100 г
горчица – 2 ч. л.
салат "Айсберг" – 100 г
помидор – 2 шт.
соленые огурцы – 2 шт.
кетчуп – по вкусу
горчица – по вкусу
Способ приготовления:
Сделайте фарш для котлет, обязательно добавьте сало, хорошо его посолите, добавьте специи и отбейте, после руками и при помощи ножа сформируйте котлеты.
Выложите их на противень застеленный пергаментом, сверху их также накройте и отправьте на 1 час в холодильник.
После можно достать и пожарить на гриле с двух сторон до готовности – около 5-8 минут, смотря какую степень прожарки вы хотите.
Порежьте овощи.
Булки для бургеров подержите 30 секунд над паром, после этого они станут мягкими и пышными.
После – разрежьте ее пополам и отправьте на гриль на пару секунд, чтобы подрумянилась.
Собираем бургер: щедро смажьте нижнюю часть булки кетчупом, далее лист салата, котлета, сыр, помидор, бекон, соленый огурец и сверху вторая часть булки смазанная горчицей.
2. Рецепт от Евгения Клопотенко
Ингредиенты:
говяжий фарш – 500 г
специи – по вкусу
булочки – 4 шт.
листья салата ромэн или латук – 8 листиков
сладкая американская горчица – 4 ч. л.
кетчуп или томатный соус – 4 ч. л.
сыр – 4 ломтика
помидоры – 1 шт.
соленые огурцы – 2 шт.
красный лук – 1 шт.
Способ приготовления:
Выложите в большую миску фарш, добавьте специи, перемешайте.
Фарш хорошо отбейте прямо в миску или на досточку, только перед этим застелите ее пищевой пленкой.
Далее – при помощи ножа сформируйте из фарша котлеты, которые по диаметру будут подходить к размеру булочек для бургера.
Затем готовые котлеты переложите на тарелку, заранее обмотанную пищевой пленкой и отправьте их в морозильную камеру на 2 часа.
Булочки для бургера разрежьте вдоль пополам и поджарьте на сухой сковороде гриль до золотистой корочки.
Котлеты достаньте из морозилки и также поджарьте с каждой стороны до готовности на гриле.
Сформируйте бургер: булочку с обеих сторон смажьте кетчупом и горчицей, выложите сверху лист салата, котлету, ломтик сыра, нарезанные огурцы и лук, сверху выложите еще один листок салата и накройте верхней булкой.
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