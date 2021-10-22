Как вкусно приготовить домашние бургеры: наилучшие идеи

Кто же не любит бургеры, особенно – если их приготовить дома, с хорошего качественного мяса и свежих овощей. Но они не всегда получаются удачными из-за неправильного приготовления котлеты или соуса.

Редакция FoodOboz подготовила для вас подборку из 2 рецептов вкусных бургеров, от которых вы будете в восторге.

1. Бургеры по рецепту Татьяны Литвиновой

Ингредиенты:

говядина – 800 г

готовые булочки – 5 шт.

сало – 200 г

специи – 1 ст. л.

соль – 10 г

бекон – 100 г

горчица – 2 ч. л.

салат "Айсберг" – 100 г

помидор – 2 шт.

соленые огурцы – 2 шт.

кетчуп – по вкусу

горчица – по вкусу

Способ приготовления:

Сделайте фарш для котлет, обязательно добавьте сало, хорошо его посолите, добавьте специи и отбейте, после руками и при помощи ножа сформируйте котлеты. Выложите их на противень застеленный пергаментом, сверху их также накройте и отправьте на 1 час в холодильник. После можно достать и пожарить на гриле с двух сторон до готовности – около 5-8 минут, смотря какую степень прожарки вы хотите. Порежьте овощи. Булки для бургеров подержите 30 секунд над паром, после этого они станут мягкими и пышными. После – разрежьте ее пополам и отправьте на гриль на пару секунд, чтобы подрумянилась. Собираем бургер: щедро смажьте нижнюю часть булки кетчупом, далее лист салата, котлета, сыр, помидор, бекон, соленый огурец и сверху вторая часть булки смазанная горчицей.

2. Рецепт от Евгения Клопотенко

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Ингредиенты:

говяжий фарш – 500 г

специи – по вкусу

булочки – 4 шт.

листья салата ромэн или латук – 8 листиков

сладкая американская горчица – 4 ч. л.

кетчуп или томатный соус – 4 ч. л.

сыр – 4 ломтика

помидоры – 1 шт.

соленые огурцы – 2 шт.

красный лук – 1 шт.

Способ приготовления:

Выложите в большую миску фарш, добавьте специи, перемешайте. Фарш хорошо отбейте прямо в миску или на досточку, только перед этим застелите ее пищевой пленкой. Далее – при помощи ножа сформируйте из фарша котлеты, которые по диаметру будут подходить к размеру булочек для бургера. Затем готовые котлеты переложите на тарелку, заранее обмотанную пищевой пленкой и отправьте их в морозильную камеру на 2 часа. Булочки для бургера разрежьте вдоль пополам и поджарьте на сухой сковороде гриль до золотистой корочки. Котлеты достаньте из морозилки и также поджарьте с каждой стороны до готовности на гриле. Сформируйте бургер: булочку с обеих сторон смажьте кетчупом и горчицей, выложите сверху лист салата, котлету, ломтик сыра, нарезанные огурцы и лук, сверху выложите еще один листок салата и накройте верхней булкой.

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