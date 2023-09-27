Как вкусно приготовить домашний рассольник: рецепт сытного первого блюда для обеда
Процесс приготовления рассольника чем-то напоминает борщ, ведь у каждой хозяйки есть свой уникальный рецепт. Первое блюдо, как правило, готовят с мясом или без, добавляют рис, перловку, пшено, фасоль и соленые огурцы. Самое главное то, что рассольник получается наваристым, ароматным и очень сытным.
Фудблогер Юлиана Короленко (yulianakorolenko) на своей странице в Instagram поделилась рецептом домашнего рассольника.
Ингредиенты:
- курица или индейка – 400 г
- картофель – 4 шт
- лук – 1 шт
- морковь – 1 шт
- соленые огурцы – 3 шт
- рассол из огурцов
- томатная паста – 2 ст. л.
- рис – 100 г
- соль, сахар и специи
Способ приготовления:
1. Для начала нужно положить мясо в кастрюлю, залить водой и поставить вариться. Готовить до готовности.
2. Сразу почистить овощи, картофель порезать кубиками и добавить в бульон.
3. Одновременно с тем промыть рис и также добавить после картофеля.
4. Далее нужно натереть морковь на терке, лук измельчить. Обжарить вместе на сковороде до мягкости.
5. Огурцы нарезать кубиками и добавить к овощам. Тушить несколько минут.
6. В конце добавить к зажарке томатную пасту, рассол, соль, сахар и специи. Тушить 10 минут.
7. Когда картофель и рис будут практически готовы, добавить зажарку и специи. Готовить еще 15 минут. Приятного аппетита!
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