Процесс приготовления рассольника чем-то напоминает борщ, ведь у каждой хозяйки есть свой уникальный рецепт. Первое блюдо, как правило, готовят с мясом или без, добавляют рис, перловку, пшено, фасоль и соленые огурцы. Самое главное то, что рассольник получается наваристым, ароматным и очень сытным.

Фудблогер Юлиана Короленко (yulianakorolenko) на своей странице в Instagram поделилась рецептом домашнего рассольника.

Ингредиенты:

курица или индейка – 400 г

картофель – 4 шт

лук – 1 шт

морковь – 1 шт

соленые огурцы – 3 шт

рассол из огурцов

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томатная паста – 2 ст. л.

рис – 100 г

соль, сахар и специи

Способ приготовления:

1. Для начала нужно положить мясо в кастрюлю, залить водой и поставить вариться. Готовить до готовности.

2. Сразу почистить овощи, картофель порезать кубиками и добавить в бульон.

3. Одновременно с тем промыть рис и также добавить после картофеля.

4. Далее нужно натереть морковь на терке, лук измельчить. Обжарить вместе на сковороде до мягкости.

5. Огурцы нарезать кубиками и добавить к овощам. Тушить несколько минут.

6. В конце добавить к зажарке томатную пасту, рассол, соль, сахар и специи. Тушить 10 минут.

7. Когда картофель и рис будут практически готовы, добавить зажарку и специи. Готовить еще 15 минут. Приятного аппетита!

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