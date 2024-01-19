Как вкусно приготовить фасоль с мясом: рецепт сытного и быстрого блюда
Мясо и фасоль – идеальное сочетание продуктов для приготовления сытных и вкусных блюд. Стоит отметить, что фасоль очень полезна в вареном и консервированном виде, из нее получаются вкусные супы, каша, начинки для пирогов, вареников и паштетов.
Кулинар Юля поделилась в Instagram рецептом вкусной и сытной фасоли с мясом и томатным соком.
Ингредиенты:
- 500 г свинины
- 300 г фасоли
- 1 шт. луковица
- 1 шт. морковь
- 1 шт. болгарский перец
- 250 мл томатного сока
- соль, перец, лавровый лист
- зелень
- масло
Способ приготовления:
1. Фасоль предварительно замочите на ночь, после чего промойте и варите 40 минут.
2. Нарезанное на маленькие кусочки мясо обжарьте в маленьком количестве масла до румяного цвета. Когда фасоль дойдет до полуготовности, выложите ее в мясо и добавьте немного воды, в которой она варилась. Тушите 25-30 минут, подливая воду по мере необходимости.
3. Тем временем обжарьте в растительном масле нарезанный полукольцами лук, тертую на крупной терке морковь и нарезанный соломкой болгарский перец в течение 10 минут. Добавьте томатный сок и доведите до кипения и влейте соус в мясо с фасолью. Готовьте еще 10-15 минут, после чего посолите и поперчите.
Совет: чтобы сделать томатный соус менее кислым, можно добавить в него немного сахара. Если же томатный подлив кажется вам слишком редким, добавьте в него немного муки и быстро размешайте.
Готовое блюдо подавайте в горячем виде, присыпьте зеленью!
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