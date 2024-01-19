Как вкусно приготовить фасоль с мясом: рецепт сытного и быстрого блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт блюда

Мясо и фасоль – идеальное сочетание продуктов для приготовления сытных и вкусных блюд. Стоит отметить, что фасоль очень полезна в вареном и консервированном виде, из нее получаются вкусные супы, каша, начинки для пирогов, вареников и паштетов.

Фасолевый паштет

Кулинар Юля поделилась в Instagram рецептом вкусной и сытной фасоли с мясом и томатным соком. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты: 

  • 500 г свинины
  • 300 г фасоли
  • 1 шт. луковица
  • 1 шт. морковь
  • 1 шт. болгарский перец
  • 250 мл томатного сока
  • соль, перец, лавровый лист
  • зелень
  • масло 

Способ приготовления: 

1. Фасоль предварительно замочите на ночь, после чего промойте и варите 40 минут.

Как правильно готовить фасоль

2. Нарезанное на маленькие кусочки мясо обжарьте в маленьком количестве масла до румяного цвета. Когда фасоль дойдет до полуготовности, выложите ее в мясо и добавьте немного воды, в которой она варилась. Тушите 25-30 минут, подливая воду по мере необходимости.

Мясо с фасолью

3. Тем временем обжарьте в растительном масле нарезанный полукольцами лук, тертую на крупной терке морковь и нарезанный соломкой болгарский перец в течение 10 минут. Добавьте томатный сок и доведите до кипения и влейте соус в мясо с фасолью. Готовьте еще 10-15 минут, после чего посолите и поперчите. 

Приготовление блюда

Совет: чтобы сделать томатный соус менее кислым, можно добавить в него немного сахара. Если же томатный подлив кажется вам слишком редким, добавьте в него немного муки и быстро размешайте.

Соус для блюда

Готовое блюдо подавайте в горячем виде, присыпьте зеленью!

Готовое блюдо с зеленью

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