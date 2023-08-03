Стручковую фасоль можно вкусно, быстро и бюджетно приготовить. Как вариант – пожарить в сухарях. Это диетическое самостоятельное блюдо или гарнир к мясу.

Фудблогер Снежана Дудок (snizhana.dudok) на своей странице в Instagram поделилась рецептом фасоли шпараговки в сухарях.

Ингредиенты:

фасоль стручковая – 500 г

сливочное масло – 100 г

сухари панировочные – 5 ст. л.

кунжут – 1 ст. л. по желанию

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Способ приготовления:

1. Сначала нужно отрезать в фасоли кончики. Переложить в кастрюлю, залить водой, посолить и отварить до готовности.

2. Когда фасоль сварится, на сковороде нужно растопить масло.

3. Добавить сухари, перемешать и жарить все вместе 1-2 минуты.

4. В полученную массу добавить отварную фасоль и по желанию кунжут. Перемешать и можно снимать с огня. Приятного аппетита!

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