Как вкусно приготовить фасоль шпараговку в сухарях: бюджетный рецепт

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Как вкусно приготовить фасоль шпараговку в сухарях: бюджетный рецепт

Стручковую фасоль можно вкусно, быстро и бюджетно приготовить. Как вариант – пожарить в сухарях. Это диетическое самостоятельное блюдо или гарнир к мясу.

Фудблогер Снежана Дудок (snizhana.dudok) на своей странице в Instagram поделилась рецептом фасоли шпараговки в сухарях.

Рецепт стручковой фасоли в сухарях

Ингредиенты:

  • фасоль стручковая – 500 г
  • сливочное масло – 100 г
  • сухари панировочные – 5 ст. л.
  • кунжут – 1 ст. л. по желанию
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Способ приготовления:

1. Сначала нужно отрезать в фасоли кончики. Переложить в кастрюлю, залить водой, посолить и отварить до готовности.

Как приготовить шпараговку на сковороде

2. Когда фасоль сварится, на сковороде нужно растопить масло.

3. Добавить сухари, перемешать и жарить все вместе 1-2 минуты.

Жареная шпараговка

4. В полученную массу добавить отварную фасоль и по желанию кунжут. Перемешать и можно снимать с огня. Приятного аппетита!

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