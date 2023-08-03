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Как вкусно приготовить фасоль шпараговку в сухарях: бюджетный рецепт
Стручковую фасоль можно вкусно, быстро и бюджетно приготовить. Как вариант – пожарить в сухарях. Это диетическое самостоятельное блюдо или гарнир к мясу.
Фудблогер Снежана Дудок (snizhana.dudok) на своей странице в Instagram поделилась рецептом фасоли шпараговки в сухарях.
Ингредиенты:
- фасоль стручковая – 500 г
- сливочное масло – 100 г
- сухари панировочные – 5 ст. л.
- кунжут – 1 ст. л. по желанию
Способ приготовления:
1. Сначала нужно отрезать в фасоли кончики. Переложить в кастрюлю, залить водой, посолить и отварить до готовности.
2. Когда фасоль сварится, на сковороде нужно растопить масло.
3. Добавить сухари, перемешать и жарить все вместе 1-2 минуты.
4. В полученную массу добавить отварную фасоль и по желанию кунжут. Перемешать и можно снимать с огня. Приятного аппетита!
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