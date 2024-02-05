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Как вкусно приготовить гречку для ужина: рецепт блюда для всей семьи
Гречка является очень полезной, бюджетной и универсальной крупой, которую можно использовать для приготовления каш, супов. Стоит отметить, что гречку можно готовить, как в кастрюле, так и в духовке и даже в сковороде.
Кулинар Ксения поделилась в Instagram рецептом вкусной гречки с мясом и овощной зажаркой, которая готовится на сковороде.
Ингредиенты:
- Масло – 3 ст. л.
- Сливочное масло – 3 ст. л.
- Мясо – 500 г
- Соль перец – по вкусу
- Лук – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Помидор – 1 шт.
- Вода – 2 стакана
- Гречка – 1 стакан
Способ приготовления:
1. Обжарьте лук и морковь на сливочном и растительным масле, добавьте мясо и жарьте до мягкости.
2. Добавьте порезанные морковь и перец.
3. Всыпьте гречку, влейте воду и тушите в сковороде под крышкой.
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