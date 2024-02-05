Как вкусно приготовить гречку для ужина: рецепт блюда для всей семьи

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Полезная гречка

Гречка является очень полезной, бюджетной и универсальной крупой, которую можно использовать для приготовления каш, супов. Стоит отметить, что гречку можно готовить, как в кастрюле, так и в духовке и даже в сковороде. 

Вкусная гречка

Кулинар Ксения поделилась в Instagram рецептом вкусной гречки с мясом и овощной зажаркой, которая готовится на сковороде. 

Как вкусно приготовить гречку с мясом
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Ингредиенты: 

  • Масло – 3 ст. л. 
  • Сливочное масло – 3 ст. л. 
  • Мясо – 500 г
  • Соль перец – по вкусу
  • Лук – 1 шт. 
  • Морковь – 1 шт. 
  • Помидор – 1 шт. 
  • Вода – 2 стакана 
  • Гречка – 1 стакан

Способ приготовления: 

1. Обжарьте лук и морковь на сливочном и растительным масле, добавьте мясо и жарьте до мягкости.

Жареное мясо со специями

2. Добавьте порезанные морковь и перец.

Приготовление блюда

3. Всыпьте гречку, влейте воду и тушите в сковороде под крышкой. 

Готовое блюдо

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