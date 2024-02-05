Гречка является очень полезной, бюджетной и универсальной крупой, которую можно использовать для приготовления каш, супов. Стоит отметить, что гречку можно готовить, как в кастрюле, так и в духовке и даже в сковороде.

Кулинар Ксения поделилась в Instagram рецептом вкусной гречки с мясом и овощной зажаркой, которая готовится на сковороде.

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Ингредиенты:

Масло – 3 ст. л.

Сливочное масло – 3 ст. л.

Мясо – 500 г

Соль перец – по вкусу

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Помидор – 1 шт.

Вода – 2 стакана

Гречка – 1 стакан

Способ приготовления:

1. Обжарьте лук и морковь на сливочном и растительным масле, добавьте мясо и жарьте до мягкости.

2. Добавьте порезанные морковь и перец.

3. Всыпьте гречку, влейте воду и тушите в сковороде под крышкой.

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