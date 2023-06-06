Как вкусно приготовить гречку для ужина в рукаве: делимся оригинальным рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Приготовление гречки на сковороде

Гречка – не только вкусный, но и очень полезный продукт, который может быть основой для приготовления супов, каш, а также гречаников с мясом. Еще из гречки можно делать запеканки и даже пудинги.

Гречка с мясом и овощами

Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусной гречки с куриными голенями и овощами, которая будет идеальным блюдом для обеда и ужина.

Рецепт гречки
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Ингредиенты:

  • крупа гречневая – 1 ст.
  • вода – 2 ст.
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • голени – 5 шт.
  • соль, специи, копченая паприка
  • зелень

Способ приготовления:

1. Голени помойте, натрите специями.

Голени со специями

2. Помойте гречку. Лук нарежьте полукольцами, морковь слайсами.

Овощи для блюда

3. В рукав для запекания высыпьте гречку, налейте воду в соотношении 2:1, добавьте нарезанный лук и морковь.

Приготовление гречки с мясом

4. Сверху выложите голени, хорошо перемешайте и готовьте в духовке при температуре 180 градусов примерно 50-60 минут.

Готовое блюдо

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