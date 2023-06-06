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Как вкусно приготовить гречку для ужина в рукаве: делимся оригинальным рецептом
Гречка – не только вкусный, но и очень полезный продукт, который может быть основой для приготовления супов, каш, а также гречаников с мясом. Еще из гречки можно делать запеканки и даже пудинги.
Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусной гречки с куриными голенями и овощами, которая будет идеальным блюдом для обеда и ужина.
Ингредиенты:
- крупа гречневая – 1 ст.
- вода – 2 ст.
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- голени – 5 шт.
- соль, специи, копченая паприка
- зелень
Способ приготовления:
1. Голени помойте, натрите специями.
2. Помойте гречку. Лук нарежьте полукольцами, морковь слайсами.
3. В рукав для запекания высыпьте гречку, налейте воду в соотношении 2:1, добавьте нарезанный лук и морковь.
4. Сверху выложите голени, хорошо перемешайте и готовьте в духовке при температуре 180 градусов примерно 50-60 минут.
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