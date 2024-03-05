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Как вкусно приготовить гречку: добавьте всего один ингредиент
Гречка является очень ценной и полезной крупой, которую можно готовить с мясом, грибами, овощами, зажаркой. Еще из гречки получатся сытные гречаники, полезные боулы и даже пудинг.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной гречки с мясом, овощами и специями, которая готовится на сковороде.
Ингредиенты:
- Масло – 3 ст. л.
- Сливочное масло – 3 ст. л.
- Мясо – 500 г
- Соль перец – по вкусу
- Лук – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Помидор – 1 шт.
- Вода – 2 ст.
- Гречка – 1 ст.
Способ приготовления:
1. Гречку помойте.
2. Обжарьте чеснок, добавьте мясо, хорошо обжарьте, добавьте тертую морковь и лук, помидор.
3. Всыпьте гречку, влейте воду, тушите под крышкой.
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