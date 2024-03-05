Гречка является очень ценной и полезной крупой, которую можно готовить с мясом, грибами, овощами, зажаркой. Еще из гречки получатся сытные гречаники, полезные боулы и даже пудинг.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной гречки с мясом, овощами и специями, которая готовится на сковороде.

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Ингредиенты:

Масло – 3 ст. л.

Сливочное масло – 3 ст. л.

Мясо – 500 г

Соль перец – по вкусу

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Помидор – 1 шт.

Вода – 2 ст.

Гречка – 1 ст.

Способ приготовления:

1. Гречку помойте.

2. Обжарьте чеснок, добавьте мясо, хорошо обжарьте, добавьте тертую морковь и лук, помидор.

3. Всыпьте гречку, влейте воду, тушите под крышкой.

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