Как вкусно приготовить гречку: добавьте всего один ингредиент

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Как вкусно приготовить гречку: добавьте всего один ингредиент

Гречка является очень ценной и полезной крупой, которую можно готовить с мясом, грибами, овощами, зажаркой. Еще из гречки получатся сытные гречаники, полезные боулы и даже пудинг. 

Вкусная гречка с мясом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной гречки с мясом, овощами и специями, которая готовится на сковороде. 

Рецепт гречки
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Ингредиенты: 

  • Масло – 3 ст. л.
  • Сливочное масло – 3 ст. л. 
  • Мясо – 500 г
  • Соль перец – по вкусу
  • Лук – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Помидор – 1 шт.
  • Вода – 2 ст.
  • Гречка – 1 ст.

Способ приготовления:

1. Гречку помойте.

2. Обжарьте чеснок, добавьте мясо, хорошо обжарьте, добавьте тертую морковь и лук, помидор. 

Мясо с овощами

3. Всыпьте гречку, влейте воду, тушите под крышкой.

Готовая гречка с мясом

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