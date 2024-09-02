Очень вкусно гречку можно приготовить прямо на сковороде. Для такой крупы отлично подходят куриные ножки или бедра. Вам не придется отдельно готовить гарнир и мясо, поэтому вы справитесь с блюдом очень быстро

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Небанальным рецептом гречки поделилась фудблогерка Юлия с ником yuliia masiuk в Instagram. Каша получится очень сочной.

Ингредиенты:

куриные ножки или бедра

соль, перец

лук – 1-2 шт. (на ваш вкус)

морковь – 1 шт.

перец сладкий – 1 шт.

гречка – 1 стакан

бульон или вода – 3 стакана

укроп

чеснок – 1 шт.

лавровые листья

Способ приготовления:

1. Куриные ножки посолить, поперчить.

2. Обжарить до золотистой корочки со всех сторон и отложить в сторону.

3. Лук порезать полукольцами, морковь кубиком.

4. Обжарить на этой же сковороде в течение нескольких минут.

5. Перец порезать кубиком и добавить в сковородку. Обжарить.

6. Добавить в овощи гречку, перемешать и обжарить в течение минуты.

7. Добавить бульон или воду, специи, куриные ножки. Затем окунуть туда чеснок.

8. Накрыть крышкой и тушить около 15 минут до готовности.

9. В конце добавить измельченную свежую зелень.

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