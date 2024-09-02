Как вкусно приготовить гречку на сковородке: блюдо без лишней мороки

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
414
Как вкусно приготовить гречку на сковородке: блюдо без лишней мороки

Очень вкусно гречку можно приготовить прямо на сковороде. Для такой крупы отлично подходят куриные ножки или бедра. Вам не придется отдельно готовить гарнир и мясо, поэтому вы справитесь с блюдом очень быстро

Видео дня

Небанальным рецептом гречки поделилась фудблогерка Юлия с ником yuliia masiuk в Instagram. Каша получится очень сочной.

Как вкусно приготовить гречку на сковородке: блюдо без лишней мороки

Ингредиенты:

  • куриные ножки или бедра
  • соль, перец
  • лук – 1-2 шт. (на ваш вкус)
  • морковь – 1 шт.
  • перец сладкий – 1 шт.
  • гречка – 1 стакан
  • бульон или вода – 3 стакана
  • укроп
  • чеснок – 1 шт.
  • лавровые листья

Способ приготовления:

Как вкусно приготовить гречку на сковородке: блюдо без лишней мороки

1. Куриные ножки посолить, поперчить.

2. Обжарить до золотистой корочки со всех сторон и отложить в сторону.

3. Лук порезать полукольцами, морковь кубиком.

Как вкусно приготовить гречку на сковородке: блюдо без лишней мороки

4. Обжарить на этой же сковороде в течение нескольких минут.

Как вкусно приготовить гречку на сковородке: блюдо без лишней мороки

5. Перец порезать кубиком и добавить в сковородку. Обжарить.

6. Добавить в овощи гречку, перемешать и обжарить в течение минуты.

Как вкусно приготовить гречку на сковородке: блюдо без лишней мороки

7. Добавить бульон или воду, специи, куриные ножки. Затем окунуть туда чеснок.

Как вкусно приготовить гречку на сковородке: блюдо без лишней мороки

8. Накрыть крышкой и тушить около 15 минут до готовности.

Как вкусно приготовить гречку на сковородке: блюдо без лишней мороки

9. В конце добавить измельченную свежую зелень.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты