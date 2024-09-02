Как вкусно приготовить гречку на сковородке: блюдо без лишней мороки
Очень вкусно гречку можно приготовить прямо на сковороде. Для такой крупы отлично подходят куриные ножки или бедра. Вам не придется отдельно готовить гарнир и мясо, поэтому вы справитесь с блюдом очень быстро
Небанальным рецептом гречки поделилась фудблогерка Юлия с ником yuliia masiuk в Instagram. Каша получится очень сочной.
Ингредиенты:
- куриные ножки или бедра
- соль, перец
- лук – 1-2 шт. (на ваш вкус)
- морковь – 1 шт.
- перец сладкий – 1 шт.
- гречка – 1 стакан
- бульон или вода – 3 стакана
- укроп
- чеснок – 1 шт.
- лавровые листья
Способ приготовления:
1. Куриные ножки посолить, поперчить.
2. Обжарить до золотистой корочки со всех сторон и отложить в сторону.
3. Лук порезать полукольцами, морковь кубиком.
4. Обжарить на этой же сковороде в течение нескольких минут.
5. Перец порезать кубиком и добавить в сковородку. Обжарить.
6. Добавить в овощи гречку, перемешать и обжарить в течение минуты.
7. Добавить бульон или воду, специи, куриные ножки. Затем окунуть туда чеснок.
8. Накрыть крышкой и тушить около 15 минут до готовности.
9. В конце добавить измельченную свежую зелень.
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