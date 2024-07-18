Как вкусно приготовить гречку с курицей на ужин: сытное блюдо для всей семьи
Гречка с курицей – это очень вкусное сочетание, которое можно использовать для приготовления сытного ужина на всю семью. Вам не нужно варить крупу и печь мясо. Просто прожарьте все на сковороде вместе с сезонными овощами.
Идея приготовления идеального ужина из гречки и курицы опубликована на странице кулинара Ольги Рябенко (olga_riabenko) в Instagram. Выходит быстро и очень бюджетно.
Ингредиенты:
- куриные ножки – 5 шт.
- соль, перец
- лук – 1-2 шт.
- морковь – 1 шт.
- перец сладкий – 1 шт.
- гречка – 1 стакан
- бульон или вода – 3 стакана
- сушеная петрушка
- чеснок – 1 шт.
- лавровый лист
- свежая зелень.
Способ приготовления:
1. Куриные ножки посолить, поперчить и обжарить до золотистой корочки со всех сторон.
2. Отложить в сторону.
3. Лук порезать полукольцами, морковь – кубиком.
4. Обжарить на той же сковороде несколько минут.
5. Перец порезать кубиком и добавить в сковородку. Обжарить.
6. Добавить в овощи гречку, перемешать и обжарить в течение минуты.
7. Добавить бульон или воду, сушеную зелень и куриные ножки.
8. Затем погрузить туда разрезанный пополам неочищенный чеснок.
9. Накрыть крышкой и тушить около 15 минут до готовности.
10. В конце добавить лавровый лист и измельченную свежую зелень.
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