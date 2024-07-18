Гречка с курицей – это очень вкусное сочетание, которое можно использовать для приготовления сытного ужина на всю семью. Вам не нужно варить крупу и печь мясо. Просто прожарьте все на сковороде вместе с сезонными овощами.

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Идея приготовления идеального ужина из гречки и курицы опубликована на странице кулинара Ольги Рябенко (olga_riabenko) в Instagram. Выходит быстро и очень бюджетно.

Ингредиенты:

куриные ножки – 5 шт.

соль, перец

лук – 1-2 шт.

морковь – 1 шт.

перец сладкий – 1 шт.

гречка – 1 стакан

бульон или вода – 3 стакана

сушеная петрушка

чеснок – 1 шт.

лавровый лист

свежая зелень.

Способ приготовления:

1. Куриные ножки посолить, поперчить и обжарить до золотистой корочки со всех сторон.

2. Отложить в сторону.

3. Лук порезать полукольцами, морковь – кубиком.

4. Обжарить на той же сковороде несколько минут.

5. Перец порезать кубиком и добавить в сковородку. Обжарить.

6. Добавить в овощи гречку, перемешать и обжарить в течение минуты.

7. Добавить бульон или воду, сушеную зелень и куриные ножки.

8. Затем погрузить туда разрезанный пополам неочищенный чеснок.

9. Накрыть крышкой и тушить около 15 минут до готовности.

10. В конце добавить лавровый лист и измельченную свежую зелень.

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