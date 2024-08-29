Как вкусно приготовить гречку в духовке: делимся рецептом простого блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Как вкусно приготовить гречку

Гречку можно готовить по-разному – варить кашу, готовить из нее суп. Еще ее можно использовать для приготовления гречаников, а также гречку можно вкусно запекать с овощами и мясом.

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Как вкусно приготовить гречку

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной гречки с куриным филе, со сливочным маслом и овощами.

Рецепт гречки

Ингредиенты:

  • гречневая крупа – 1 стакан
  • вода – 2 стакана
  • куриное филе – 1 шт.
  • сыр – чем больше, тем лучше
  • сливочное масло – пару кусочков
  • луковица
  • 1/3 моркови
  • специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Гречку промойте, высыпьте в емкость и залейте водой.

Гречка и мясо

2. Куриное филе нарежьте квадратиком и выложите сверху.

Филе для блюда

3. Добавьте приправы и несколько кусочков масла, так блюдо имеет невероятный вкус и аромат.

Приготовление блюда

4. Нарежьте лук и морковь и выложите сверху. Посыпьте большим количеством сыра. В духовку на 40 минут при 180 С с фольгой и 10 минут без.

Готовая гречка

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