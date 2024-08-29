Видео дня
Как вкусно приготовить гречку в духовке: делимся рецептом простого блюда
Гречку можно готовить по-разному – варить кашу, готовить из нее суп. Еще ее можно использовать для приготовления гречаников, а также гречку можно вкусно запекать с овощами и мясом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной гречки с куриным филе, со сливочным маслом и овощами.
Ингредиенты:
- гречневая крупа – 1 стакан
- вода – 2 стакана
- куриное филе – 1 шт.
- сыр – чем больше, тем лучше
- сливочное масло – пару кусочков
- луковица
- 1/3 моркови
- специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Гречку промойте, высыпьте в емкость и залейте водой.
2. Куриное филе нарежьте квадратиком и выложите сверху.
3. Добавьте приправы и несколько кусочков масла, так блюдо имеет невероятный вкус и аромат.
4. Нарежьте лук и морковь и выложите сверху. Посыпьте большим количеством сыра. В духовку на 40 минут при 180 С с фольгой и 10 минут без.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: