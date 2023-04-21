Как вкусно приготовить гречку

Гречка – ценный и полезный продукт, который может быть основой для приготовления супов, каш, еще из нее можно готорить пироги, начинки для вареников, пирожков. Стоит отметить, что гречку коричневую можно не варить, а просто залить водой, кефиром, а еще готовить в духовке.

Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусной гречки с мясом и овощами в духовке.

Ингредиенты:

Гречневая крупа – 6 ст. л.

Вода – 600 мл

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Мясо – 200 г

Мясной бульон – 600 мл

Специи – по вкусу

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Способ приготовления:

1. Гречку помойте.

2. Мясо нарежьте небольшими кусками, поперчите, посолите и дайте постоять.

3. Порежьте крупно морковь и лук.

4. Мясо выложите на дно в горшочки, сверху гречку, овощи и влейте воду.

5. Поставьте в духовку и готовьте при 200-220 С до готовности.

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