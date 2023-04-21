Как вкусно приготовить гречку за 10 минут: делимся простым рецептом от кулинара

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,5 т.
Вкусная гречка с морковью и мясом

Гречка – ценный и полезный продукт, который может быть основой для приготовления супов, каш,  еще из нее можно готорить пироги, начинки для вареников, пирожков. Стоит отметить, что гречку коричневую можно не варить, а просто залить водой, кефиром, а еще готовить в духовке. 

Как вкусно приготовить гречку

Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусной гречки с мясом и овощами в духовке. 

Ингредиенты:

  • Гречневая крупа – 6 ст. л.
  • Вода – 600 мл
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Мясо – 200 г
  • Мясной бульон – 600 мл
  • Специи – по вкусу
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Способ приготовления: 

1. Гречку помойте. 

Гречка и мясо для блюда

2. Мясо нарежьте небольшими кусками, поперчите, посолите и дайте постоять. 

Мясо со специями

3. Порежьте крупно морковь и лук. 

Овощи для блюда

4. Мясо выложите на дно в горшочки, сверху гречку, овощи и влейте воду. 

Готовое блюдо

5. Поставьте в духовку и готовьте при 200-220 С до готовности.

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