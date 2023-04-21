Как вкусно приготовить гречку за 10 минут: делимся простым рецептом от кулинара
Гречка – ценный и полезный продукт, который может быть основой для приготовления супов, каш, еще из нее можно готорить пироги, начинки для вареников, пирожков. Стоит отметить, что гречку коричневую можно не варить, а просто залить водой, кефиром, а еще готовить в духовке.
Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусной гречки с мясом и овощами в духовке.
Ингредиенты:
- Гречневая крупа – 6 ст. л.
- Вода – 600 мл
- Морковь – 1 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Мясо – 200 г
- Мясной бульон – 600 мл
- Специи – по вкусу
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Способ приготовления:
1. Гречку помойте.
2. Мясо нарежьте небольшими кусками, поперчите, посолите и дайте постоять.
3. Порежьте крупно морковь и лук.
4. Мясо выложите на дно в горшочки, сверху гречку, овощи и влейте воду.
5. Поставьте в духовку и готовьте при 200-220 С до готовности.
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