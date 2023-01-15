Хек – это рыба с большим количеством мяса, которую часто продают в замороженном виде. И ее традиционная технология приготовления – это жарка в кляре. Но в таком виде продукт выходит достаточно сухим. Поэтому для сочности нужно добавить овощную зажарку. А именно – свеклу.

Идея приготовления сочного хека со свеклой опубликована на странице фудблогера Дарьи Грищенко ( daryna_h_h ) в Instagram.

Ингредиенты:

хек замороженный – 1 кг

лук – 1 шт

морковь – 1 шт

свекла – 1 шт

натуральные специи для рыбы (кориандр, имбирь, чеснок, лук, перец черный, розмарин и майоран, зелень) – 2 ч.л

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томаты в собственном соке (можно летом заменить томатной пастой + свежими помидорами, томатным соком) – 400 мл

мука для обрушения рыбы

соль – по вкусу

зелень петрушки или укропа – по вкусу

Способ приготовления:

1. Рыбу разморозить, порезать на кусочки, удалить внутренности. Обычно хек продается уже чистым, поэтому с этим проблем нет.

2. Посыпать натуральными специями в рыбу.

3. Лук разрезать пополам и покрошить полукольцами.

4. Отправить на разогретую с маслом сковородку, жарить до прозрачности.

5. Морковь натереть на большую терку, отправить в лук. Жарить еще 1-2 минуты.

6. Со свеклой сделать то же самое. Овощи хорошо впитывают масло, не бойтесь добавлять его при необходимости.

7. В зажарку добавить банку томатов в собственном соке и 1/2 чл соли (без верха). Накрыть крышкой и тушить при низкой температуре 20 мин. Периодически помешивать.

8. Тем временем рыбку обвалять в муке и поджарить с обеих сторон до готовности по 5-7 минут.

9. Выключить зажарку, выложить готовую рыбу, накрыть ее овощами и оставить на 5 минут под крышкой.

10. При желании добавить зелень (укроп, петрушка) и лимон дольками. Подавать с рисом, пюре или есть просто так.

11. Если хотите совсем диетическое блюдо, просто не жарьте рыбку, а отправьте тушиться под крышкой на 10-15 минут.

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