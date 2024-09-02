Хек – идеальная рыба для запекания, а также ее можно тушить, жарить и готовить с соусами и овощами. Очень важно – выбрать свежую и качественную рыбу.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной тушеной рыбы с овощами и томатной пастой.

Ингредиенты:

3-4 тушки хека

1 лук

1-2 моркови

сладкий перец

180 мл. томатной пасты

специи для рыбы

соль

вода

Способ приготовления:

1. Рыбу помойте, срежьте плавники и порежьте рыбу на куски.

2. Овощи тоже нарежьте. Сначала обжарьте лук, затем добавьте морковь и обжарьте еще 5-7 минут. Добавьте томатную пасту, сладкий перец, специи, соль и хорошо перемешиваем.

3. Выложите к овощам рыбу и залейте горячей водой (вода должна почти покрывать рыбу). Накройте крышкой и готовьте 15-20 минут.

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