Как вкусно приготовить хек: делимся рецептом полезного блюда для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,7 т.
Как вкусно приготовить рыбу

Хек – идеальная рыба для запекания, а также ее можно тушить, жарить и готовить с соусами и овощами. Очень важно – выбрать свежую и качественную рыбу. 

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Вкусный хек с овощами

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной тушеной рыбы с овощами и томатной пастой.

Рецепт блюда

 Ингредиенты: 

  • 3-4 тушки хека
  • 1 лук 
  • 1-2 моркови
  • сладкий перец
  • 180 мл. томатной пасты
  • специи для рыбы
  • соль
  • вода

Способ приготовления: 

1. Рыбу помойте, срежьте плавники и порежьте рыбу на куски. 

Сырая рыба

2. Овощи тоже нарежьте. Сначала обжарьте лук, затем добавьте морковь и обжарьте еще 5-7 минут. Добавьте томатную пасту, сладкий перец, специи, соль и хорошо перемешиваем.

Зажарка из овощей

3. Выложите к овощам рыбу и залейте горячей водой (вода должна почти покрывать рыбу). Накройте крышкой и готовьте 15-20 минут.

Готовая рыба

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