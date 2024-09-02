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Как вкусно приготовить хек: делимся рецептом полезного блюда для ужина
Хек – идеальная рыба для запекания, а также ее можно тушить, жарить и готовить с соусами и овощами. Очень важно – выбрать свежую и качественную рыбу.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной тушеной рыбы с овощами и томатной пастой.
Ингредиенты:
- 3-4 тушки хека
- 1 лук
- 1-2 моркови
- сладкий перец
- 180 мл. томатной пасты
- специи для рыбы
- соль
- вода
Способ приготовления:
1. Рыбу помойте, срежьте плавники и порежьте рыбу на куски.
2. Овощи тоже нарежьте. Сначала обжарьте лук, затем добавьте морковь и обжарьте еще 5-7 минут. Добавьте томатную пасту, сладкий перец, специи, соль и хорошо перемешиваем.
3. Выложите к овощам рыбу и залейте горячей водой (вода должна почти покрывать рыбу). Накройте крышкой и готовьте 15-20 минут.
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