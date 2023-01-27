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Как вкусно приготовить хек: делимся самым простым рецептом
Хек – очень бюджетная и вкусная рыба, которую можно приготовить по-разному: с овощами, сыром, соусом, специями и просто пожарить в кляре.
Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом сочного и вкусного хека с овощами и сыром, который готовится в духовке.
Ингредиенты:
- филе хека – 250 г (2-3 шт.)
- морковь – 1 шт.⠀
- лук репчатый – 1 шт.⠀
- помидоры – 200 г (2 шт.)
- твердый – 60 г⠀
- сметана 10% – 1 ст. л ⠀
- лимонный сок – 1 ч. л.⠀
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:⠀
1. Рыбу зачистите, порежьте крупными кусками, удалите все косточки.
2. Морковь нарежьте кружочками, лук полукольцами, помидоры слайсами. Сыр натрите.
3. Выложите в форму на дно морковь, сверху рыбу, лимонный сок, помидоры, лук, сметана, специи, присыпьте твердым сыром.
4. Запекайте в духовке 40 минут при 180 С.
Рыба получится очень мягкой и сочной.