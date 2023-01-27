Хек – очень бюджетная и вкусная рыба, которую можно приготовить по-разному: с овощами, сыром, соусом, специями и просто пожарить в кляре.

Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом сочного и вкусного хека с овощами и сыром, который готовится в духовке.

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Ингредиенты:

филе хека – 250 г (2-3 шт.)

морковь – 1 шт.⠀

лук репчатый – 1 шт.⠀

помидоры – 200 г (2 шт.)

твердый – 60 г⠀

сметана 10% – 1 ст. л ⠀

лимонный сок – 1 ч. л.⠀

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:⠀

1. Рыбу зачистите, порежьте крупными кусками, удалите все косточки.

2. Морковь нарежьте кружочками, лук полукольцами, помидоры слайсами. Сыр натрите.

3. Выложите в форму на дно морковь, сверху рыбу, лимонный сок, помидоры, лук, сметана, специи, присыпьте твердым сыром.

4. Запекайте в духовке 40 минут при 180 С.

Рыба получится очень мягкой и сочной.