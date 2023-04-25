Хек – одна из самых простых, бюджетных и вкусных видов рыбы. Стоит отметить, что готовить ее можно по-разному: жарить, запекать с овощами и специями, тушить в соусе.

Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусного хека с морковью, томатной пастой и специями.

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Ингредиенты:

рыба (хек, минтай) – 1 кг

морковь – 2 шт.

томатная паста – 70 г

соль, перец, специи для рыбы

уксус – 1 ст. л.

сахар – 1 ч. л.

лавровый лист, душистый перец, перец горошком

растительное масло для жарки

мука для панировки

вода (примерно 1 стакан)

Способ приготовления:

1. Рыбу порежьте, добавьте специи, перемешайте.

2. Обваляйте в муке, обжарьте до золотистости.

3. Морковь натрите, обжарьте, добавьте томатную пасту, сахар, душистый перец, лавровый лист.

4. Выложите в сковороду рыбу, сверху морковь с томатной пастой, добавьте воду и тушите до готовности.

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