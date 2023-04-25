Видео дня
Как вкусно приготовить хек: делимся самым простым рецептом
Хек – одна из самых простых, бюджетных и вкусных видов рыбы. Стоит отметить, что готовить ее можно по-разному: жарить, запекать с овощами и специями, тушить в соусе.
Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусного хека с морковью, томатной пастой и специями.
Ингредиенты:
- рыба (хек, минтай) – 1 кг
- морковь – 2 шт.
- томатная паста – 70 г
- соль, перец, специи для рыбы
- уксус – 1 ст. л.
- сахар – 1 ч. л.
- лавровый лист, душистый перец, перец горошком
- растительное масло для жарки
- мука для панировки
- вода (примерно 1 стакан)
Способ приготовления:
1. Рыбу порежьте, добавьте специи, перемешайте.
2. Обваляйте в муке, обжарьте до золотистости.
3. Морковь натрите, обжарьте, добавьте томатную пасту, сахар, душистый перец, лавровый лист.
4. Выложите в сковороду рыбу, сверху морковь с томатной пастой, добавьте воду и тушите до готовности.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: