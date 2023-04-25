Как вкусно приготовить хек: делимся самым простым рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
2,3 т.
Рецепт хека

Хек – одна из самых простых, бюджетных и вкусных видов рыбы. Стоит отметить, что готовить ее можно по-разному: жарить, запекать с овощами и специями, тушить в соусе. 

Жареный хек

Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусного хека с морковью, томатной пастой и специями. 

Рецепт рыбы
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Ингредиенты:

  • рыба (хек, минтай) – 1 кг
  • морковь – 2 шт. 
  • томатная паста – 70 г
  • соль, перец, специи для рыбы
  • уксус – 1 ст. л.
  • сахар – 1 ч. л.
  • лавровый лист, душистый перец, перец горошком
  • растительное масло для жарки
  • мука для панировки
  • вода (примерно 1 стакан)

Способ приготовления:

1. Рыбу порежьте, добавьте специи, перемешайте.

Рыба со специями

2. Обваляйте в муке, обжарьте до золотистости. 

Жареная рыба

3. Морковь натрите, обжарьте, добавьте томатную пасту, сахар, душистый перец, лавровый лист. 

Морковь с томатной пастой

4. Выложите в сковороду рыбу, сверху морковь с томатной пастой, добавьте воду и тушите до готовности. 

Рыба с морковью и томатной пастой

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