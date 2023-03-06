Как вкусно приготовить хек на обед: делимся рецептом простого и сытного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
3,1 т.
Рецепт хека с овощами

Хек является идеальным продуктом для приготовления рыбных котлет, а еще его можно вкусно пожарить и приготовить с овощами. Для того, чтобы рыба не была сухой, при приготовлении добавьте томатную пасту или помидоры. 

Как вкусно приготовить хек

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом запеченного хека с овощами и томатной пастой, который готовится очень прост и будет идеальным вариантом ужина или обеда. 

Рецепт хека с овощами
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Ингредиенты:

  • хек – 3-4 шт. 
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1-2 шт. 
  • сладкий перец – 1 шт.
  • специи для рыбы – по вкусу 
  • соль – щепотка 
  • томатаня паста – 180 мл
  • вода 

Способ приготовления:

1. Рыбу помойте, зачистите и порежьте средними кусками. 

Как вкусно приготовить рыбу

2. Лук порежьте полукольцами, морковь кружочками, перец брусками и обжарьте до мягкости.

Свежая морковь

3. Добавьте специи, томатную пасту, перемешайте. 

Овощи со специями

4. Выложите сверху рыбу, залейте водой и тушите до готовности под крышкой, около 15-20 минут. 

Готовая рыба с овощами

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