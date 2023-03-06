Хек является идеальным продуктом для приготовления рыбных котлет, а еще его можно вкусно пожарить и приготовить с овощами. Для того, чтобы рыба не была сухой, при приготовлении добавьте томатную пасту или помидоры.

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом запеченного хека с овощами и томатной пастой, который готовится очень прост и будет идеальным вариантом ужина или обеда.

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Ингредиенты:

хек – 3-4 шт.

лук – 1 шт.

морковь – 1-2 шт.

сладкий перец – 1 шт.

специи для рыбы – по вкусу

соль – щепотка

томатаня паста – 180 мл

вода

Способ приготовления:

1. Рыбу помойте, зачистите и порежьте средними кусками.

2. Лук порежьте полукольцами, морковь кружочками, перец брусками и обжарьте до мягкости.

3. Добавьте специи, томатную пасту, перемешайте.

4. Выложите сверху рыбу, залейте водой и тушите до готовности под крышкой, около 15-20 минут.

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