Как вкусно приготовить хек на обед: делимся рецептом простого и сытного блюда
Хек является идеальным продуктом для приготовления рыбных котлет, а еще его можно вкусно пожарить и приготовить с овощами. Для того, чтобы рыба не была сухой, при приготовлении добавьте томатную пасту или помидоры.
Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом запеченного хека с овощами и томатной пастой, который готовится очень прост и будет идеальным вариантом ужина или обеда.
Ингредиенты:
- хек – 3-4 шт.
- лук – 1 шт.
- морковь – 1-2 шт.
- сладкий перец – 1 шт.
- специи для рыбы – по вкусу
- соль – щепотка
- томатаня паста – 180 мл
- вода
Способ приготовления:
1. Рыбу помойте, зачистите и порежьте средними кусками.
2. Лук порежьте полукольцами, морковь кружочками, перец брусками и обжарьте до мягкости.
3. Добавьте специи, томатную пасту, перемешайте.
4. Выложите сверху рыбу, залейте водой и тушите до готовности под крышкой, около 15-20 минут.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: