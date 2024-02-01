Как вкусно приготовить хек для ужина: рецепт полезного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,9 т.
Как вкусно приготовить хек для ужина: рецепт полезного блюда

Хек можно запекать, жарить, тушить с овощами и соусами, специями. Очень важно – очистить рыбу от чешуи. 

Вкусный хек с соусом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного хека, с овощами и луком, который будет очень сочным и мягким. 

Рецепт хека
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Ингредиенты:

  • хек – 1,5 кг (11 шт.)
  • соус сацебели (у меня руна) – 485 гр
  • соль – 1 ч.л.
  • масло – 180 мл
  • уксус 
  • сахар – 160 г
  • кипяченая вода – 250 мл
  • мука для обжарки рыбы
  • лук – 4-6 шт.

Способ приготовления: 

1️. Рыбу очистите (чешую, плавники, спинку, животик и обязательно снять черную внутри пленку, чтобы не горчила). Каждую рыбу нарежьте по 3 кусочка.

Рыба для приготовления

2️. Лук нарежьте полукольцами, можно брать больше 4-6 шт., лук будет маринованный в соусе и очень вкусный.

Лук с рыбой

3️. Для соуса к рыбе смешайте: воду кипяченую, соль, сахар, уксус, масло, соус сацебели и перебейте все хорошо блендером до однородной консистенции.

Соус для блюда

4️. Кусочки рыбы обваляйте в муке, выложите на раскаленную сковороду с растительным маслом и обжарьте полностью до готовности.

5️.  В кастрюлю выложите: 1 слой – лук, 2 слой – рыба, 3 слой – лук, 4 слой – рыба, 5 слой – лук. Все залейте соусом, закройте крышкой и переложите в холодильник, чтобы рыба хорошо промариновалась с луком. 

Готовая рыба

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