Как вкусно приготовить хек для ужина: рецепт полезного блюда
Хек можно запекать, жарить, тушить с овощами и соусами, специями. Очень важно – очистить рыбу от чешуи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного хека, с овощами и луком, который будет очень сочным и мягким.
Ингредиенты:
- хек – 1,5 кг (11 шт.)
- соус сацебели (у меня руна) – 485 гр
- соль – 1 ч.л.
- масло – 180 мл
- уксус
- сахар – 160 г
- кипяченая вода – 250 мл
- мука для обжарки рыбы
- лук – 4-6 шт.
Способ приготовления:
1️. Рыбу очистите (чешую, плавники, спинку, животик и обязательно снять черную внутри пленку, чтобы не горчила). Каждую рыбу нарежьте по 3 кусочка.
2️. Лук нарежьте полукольцами, можно брать больше 4-6 шт., лук будет маринованный в соусе и очень вкусный.
3️. Для соуса к рыбе смешайте: воду кипяченую, соль, сахар, уксус, масло, соус сацебели и перебейте все хорошо блендером до однородной консистенции.
4️. Кусочки рыбы обваляйте в муке, выложите на раскаленную сковороду с растительным маслом и обжарьте полностью до готовности.
5️. В кастрюлю выложите: 1 слой – лук, 2 слой – рыба, 3 слой – лук, 4 слой – рыба, 5 слой – лук. Все залейте соусом, закройте крышкой и переложите в холодильник, чтобы рыба хорошо промариновалась с луком.
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