Как вкусно приготовить хек на обед: вариант бюджетного и полезного блюда
Хек – очень мясистая и сочная рыба. Приготовленный из нее обед получится сытным и полезным. К тому же, с продуктом очень удачно сочетаются простые ингредиенты, которые точно есть у каждого дома.
О том, как вкусно приготовить хек на обед, рассказала фудблогер Лилия (twins.mom.8) на своей странице в Instagram. К такой рыбе подойдет любой гарнир.
Ингредиенты:
- хек – 2-3 рыбки
- лук – 1 средний
- морковь – 1 средняя
- помидоры – 2-3 шт
- специи – по вкусу (сушеные томаты, розмарин, перец)
- мука – 5 ст.л.
- сок лимона – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Хек тщательно помыть и нарезать удобными кусочками.
2. В тарелку насыпать муку, добавить туда специи и перемешать.
3. Разогреть сковороду смазанную растительным маслом.
4. Рыбу обвалять в муке со специями и выложить на сковороду.
5. Сначала каждый кусочек нужно обжарить с каждой стороны – не накладывайте много. Готовить к слегка золотистой корочке.
6. Положить все кусочки в ту же сковороду, добавить лук и жарить 3-4 минуты.
7. Добавить морковь и жарить еще минут 5, слегка помешивая.
8. Помидоры взбить в блендере и влить в рыбу.
9. По желанию можно добавить томатную пасту или соус.
10. Тушить 7-10 минут, выжать чеснок, по желанию добавить другие специи и зелень.
11. Готовить еще несколько минут, добавить сок лимона и выключить.
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