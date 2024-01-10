Хек – очень мясистая и сочная рыба. Приготовленный из нее обед получится сытным и полезным. К тому же, с продуктом очень удачно сочетаются простые ингредиенты, которые точно есть у каждого дома.

О том, как вкусно приготовить хек на обед, рассказала фудблогер Лилия (twins.mom.8) на своей странице в Instagram. К такой рыбе подойдет любой гарнир.

Ингредиенты:

хек – 2-3 рыбки

лук – 1 средний

морковь – 1 средняя

помидоры – 2-3 шт

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специи – по вкусу (сушеные томаты, розмарин, перец)

мука – 5 ст.л.

сок лимона – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Хек тщательно помыть и нарезать удобными кусочками.

2. В тарелку насыпать муку, добавить туда специи и перемешать.

3. Разогреть сковороду смазанную растительным маслом.

4. Рыбу обвалять в муке со специями и выложить на сковороду.

5. Сначала каждый кусочек нужно обжарить с каждой стороны – не накладывайте много. Готовить к слегка золотистой корочке.

6. Положить все кусочки в ту же сковороду, добавить лук и жарить 3-4 минуты.

7. Добавить морковь и жарить еще минут 5, слегка помешивая.

8. Помидоры взбить в блендере и влить в рыбу.

9. По желанию можно добавить томатную пасту или соус.

10. Тушить 7-10 минут, выжать чеснок, по желанию добавить другие специи и зелень.

11. Готовить еще несколько минут, добавить сок лимона и выключить.

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