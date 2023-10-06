Рыба обязательно должна быть в рационе каждого человека, ведь это очень полезный продукт. А для того, чтобы сделать из него вкусный обед – используйте хек. У такой рыбы достаточно мало костей и она очень нежная.

Идея приготовления хека на обед опубликована на странице фудблогера Дианы с ником diana.domovych в Instagram. Рыба получается очень сочной.

Ингредиенты:

2 филе рыбы хек

1 небольшая луковица

1 морковка

2 ст.л. томатной пасты

2 ст.л. сливок

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соль, перец – по вкусу

2 ст.л. муки

150 мл воды

Способ приготовления:

1. Рыбу нарезать на кусочки.

2. Посолить, поперчить и оставить на 30 минут.

3. Обвалять рыбу в муке.

4. Обжарить с двух сторон до золотистости.

5. Морковь натереть на грубой терке, нарезать лук на слайсы, обжарить.

6. Для заливки смешать томатную пасту, сливки, соль, перец и воду.

7. К поджаренному луку с морковью вернуть рыбку и залить заливкой. Тушить 10-15 мин.

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