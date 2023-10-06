Как вкусно приготовить хек на сковороде: идеальное блюдо для обеда
Рыба обязательно должна быть в рационе каждого человека, ведь это очень полезный продукт. А для того, чтобы сделать из него вкусный обед – используйте хек. У такой рыбы достаточно мало костей и она очень нежная.
Идея приготовления хека на обед опубликована на странице фудблогера Дианы с ником diana.domovych в Instagram. Рыба получается очень сочной.
Ингредиенты:
- 2 филе рыбы хек
- 1 небольшая луковица
- 1 морковка
- 2 ст.л. томатной пасты
- 2 ст.л. сливок
- соль, перец – по вкусу
- 2 ст.л. муки
- 150 мл воды
Способ приготовления:
1. Рыбу нарезать на кусочки.
2. Посолить, поперчить и оставить на 30 минут.
3. Обвалять рыбу в муке.
4. Обжарить с двух сторон до золотистости.
5. Морковь натереть на грубой терке, нарезать лук на слайсы, обжарить.
6. Для заливки смешать томатную пасту, сливки, соль, перец и воду.
7. К поджаренному луку с морковью вернуть рыбку и залить заливкой. Тушить 10-15 мин.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: