Как вкусно приготовить хек на сковороде: идеальное блюдо для обеда

Екатерина Ягович
FoodOboz
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Как вкусно приготовить хек на сковороде: идеальное блюдо для обеда

Рыба обязательно должна быть в рационе каждого человека, ведь это очень полезный продукт. А для того, чтобы сделать из него вкусный обед – используйте хек. У такой рыбы достаточно мало костей и она очень нежная.

Идея приготовления хека на обед опубликована на странице фудблогера Дианы с ником diana.domovych в Instagram. Рыба получается очень сочной.

Как вкусно приготовить хек на сковороде: идеальное блюдо для обеда

Ингредиенты:

  • 2 филе рыбы хек
  • 1 небольшая луковица
  • 1 морковка
  • 2 ст.л. томатной пасты
  • 2 ст.л. сливок
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  • соль, перец – по вкусу
  • 2 ст.л. муки
  • 150 мл воды

Способ приготовления:

Как вкусно приготовить хек на сковороде: идеальное блюдо для обеда

1. Рыбу нарезать на кусочки.

2. Посолить, поперчить и оставить на 30 минут.

Как вкусно приготовить хек на сковороде: идеальное блюдо для обеда

3. Обвалять рыбу в муке.

4. Обжарить с двух сторон до золотистости.

Как вкусно приготовить хек на сковороде: идеальное блюдо для обеда

5. Морковь натереть на грубой терке, нарезать лук на слайсы, обжарить.

6. Для заливки смешать томатную пасту, сливки, соль, перец и воду.

Как вкусно приготовить хек на сковороде: идеальное блюдо для обеда

7. К поджаренному луку с морковью вернуть рыбку и залить заливкой. Тушить 10-15 мин.

Как вкусно приготовить хек на сковороде: идеальное блюдо для обеда

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