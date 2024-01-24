Как вкусно приготовить хек

Хек – очень вкусная и бюджетная рыба, которую можно запекать, жарить, тушить с овощами и соусами.

Кулинар Валерий Пономарь поделился в Instagram рецептом вкусного, запеченного хека со сливочным маслом с базиликом.

Ингредиенты:

Хек – 3 шт.

Сливочное масло – 100-150 г

Базилик – 1 ст. л.

Чеснок – 3 зуб.

Соль, черный молотый перец

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Способ приготовления:

1. Сливочное масло растопите на водяной бане, чтобы легче было с ним работать.

2. Базилик нужно нарезать очень мелко, практически в кашу.

3. Полейте готовой смесью рыбу и запекайте в разогретой духовке до 180 С ровно 15 минут.

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