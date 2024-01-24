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Как вкусно приготовить хек: рецепт блюда для легкого ужина за 15 минут
Хек – очень вкусная и бюджетная рыба, которую можно запекать, жарить, тушить с овощами и соусами.
Кулинар Валерий Пономарь поделился в Instagram рецептом вкусного, запеченного хека со сливочным маслом с базиликом.
Ингредиенты:
- Хек – 3 шт.
- Сливочное масло – 100-150 г
- Базилик – 1 ст. л.
- Чеснок – 3 зуб.
- Соль, черный молотый перец
Способ приготовления:
1. Сливочное масло растопите на водяной бане, чтобы легче было с ним работать.
2. Базилик нужно нарезать очень мелко, практически в кашу.
3. Полейте готовой смесью рыбу и запекайте в разогретой духовке до 180 С ровно 15 минут.
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