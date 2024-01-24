Как вкусно приготовить хек: рецепт блюда для легкого ужина за 15 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,5 т.
Как вкусно приготовить хек: рецепт блюда для легкого ужина за 15 минут

Хек – очень вкусная и бюджетная рыба, которую можно запекать, жарить, тушить с овощами и соусами. 

Как вкусно приготовить хек

Кулинар Валерий Пономарь поделился в Instagram рецептом вкусного, запеченного хека со сливочным маслом с базиликом. 

Ингредиенты: 

  • Хек – 3 шт. 
  • Сливочное масло – 100-150 г
  • Базилик – 1 ст. л.
  • Чеснок – 3 зуб. 
  • Соль, черный молотый перец
Видео дня

Способ приготовления: 

1. Сливочное масло растопите на водяной бане, чтобы легче было с ним работать.

Масло с базиликом

2. Базилик нужно нарезать очень мелко, практически в кашу. 

Приготовление рыбы

3. Полейте готовой смесью рыбу и запекайте в разогретой духовке до 180 С ровно 15 минут.

Готовый хек

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты