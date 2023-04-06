Хек является очень вкусным и простым в приготовлении продуктом. Из рыбы можно сделать котлеты, фрикадельки, супы и просто пожарить и приготовить в соусе.

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом хека с томатным соусом, морковью и луком, который получится очень нежным, мягким и при этом рыба не будет разваливаться.

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Ингредиенты:

хек – 700 г

лук – 2-3 шт.

морковь – 2 шт.

томатаня паста – 150 г

соль, перец, сахар – по вкусу

масло для жарки

мука для панировки

лавровый лист

Способ приготовления:

1. Рыбу очистите, нарежьте на порционные куски, запанируйте в муке.

2. В сковороде разогрейте небольшое количество растительного масла и обжарьте рыбу с двух сторон до румяной корочки.

3. Лук порежьте полукольцами, морковь натрите или нарежьте соломкой. Обжарьте лук до мягкости, добавьте морковь и обжарьте несколько минут, после добавьте томатную пасту, влейте 500 мл горячей воды, перемешайте.

4. Доведите соус по вкусу специями, добавьте лавровые листья. Обязательно добавьте сахар, он компенсирует кислый вкус томатов.

5. После выложите слой соуса в кастрюлю, сверху слой жареной рыбы, снова соус и рыбу. Накройте крышкой и тушите 15 минут.

Готовая рыба будет очень вкусной в горячем и холодном виде!

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