Как вкусно приготовить хек в духовке: делимся простым удачным рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
2,0 т.
Рецепт хека в духовке

Хек – очень бюджетная и вкусная рыба, которую можно приготовить по-разному: с овощами, сыром, соусом, специями и просто пожарить в кляре.

Запеченный хек с овощами

Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом сочного и вкусного хека с овощами и сыром, который готовится в духовке.

Рецепт хека с овощами и сыром
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Ингредиенты:

  • филе хека – 250 г (2-3 шт.)
  • морковь – 1 шт.⠀
  • лук репчатый – 1 шт.⠀
  • помидоры – 200 г (2 шт.)
  • твердый – 60 г⠀
  • сметана 10% – 1 ст. л ⠀
  • лимонный сок – 1 ч. л.⠀
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:⠀

1. Рыбу зачистите, порежьте крупными кусками, удалите все косточки.

Рыба для блюда

2. Морковь нарежьте кружочками, лук полукольцами, помидоры слайсами. Сыр натрите.

Как вкусно запечь рыбу

3. Выложите в форму на дно морковь, сверху рыбу, лимонный сок, помидоры, лук, сметана, специи, присыпьте твердым сыром.

Приготовление рыбы

4. Запекайте в духовке 40 минут при 180 С.

Рыба получится очень мягкой и сочной.

Готовое блюдо

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