Как вкусно приготовить хек в духовке: делимся самым простым рецептом
Хек – не только вкусная, но и очень полезная и бюджетная рыба, которую можно запекать, жарить, варить, готовить в кляре и варить супы. Хек хорошо сочетается с овощами и томатным соусом, а также со сливками, специями, и под маринадом.
Редакция FoodOboz делится рецептом вкусного хека с овощами и томатами, который получится мягким, но не будет распадаться. Рецепт блюда был опубликован в фудблоге о еде в Instagram.
Ингредиенты:
- хек – 900 г
- морковь – 2 шт.
- лук – 1 шт.
- консервированные томаты – 200 г
- соль, специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Морковь натрите на терке и нарежьте лук на небольшие кусочки. Обжарьте на разогретой сковороде и добавьте морковь, жарьте еще 7-8 минут.
2. К овощам добавьте консервированные помидоры и хорошо перемешайте, готовьте еще 10 минут.
3. Дно формы смажьте овощной заправкой и выложите нарезанную на небольшие кусочки рыбу. На рыбу выложите остаток овощной заправки и залейте водой до уровня рыбы и готовьте 40 минут в разогретой до 180 С духовке.
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