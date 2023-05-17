Хек – не только вкусная, но и очень полезная и бюджетная рыба, которую можно запекать, жарить, варить, готовить в кляре и варить супы. Хек хорошо сочетается с овощами и томатным соусом, а также со сливками, специями, и под маринадом.

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусного хека с овощами и томатами, который получится мягким, но не будет распадаться. Рецепт блюда был опубликован в фудблоге о еде в Instagram.

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Ингредиенты:

хек – 900 г

морковь – 2 шт.

лук – 1 шт.

консервированные томаты – 200 г

соль, специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Морковь натрите на терке и нарежьте лук на небольшие кусочки. Обжарьте на разогретой сковороде и добавьте морковь, жарьте еще 7-8 минут.

2. К овощам добавьте консервированные помидоры и хорошо перемешайте, готовьте еще 10 минут.

3. Дно формы смажьте овощной заправкой и выложите нарезанную на небольшие кусочки рыбу. На рыбу выложите остаток овощной заправки и залейте водой до уровня рыбы и готовьте 40 минут в разогретой до 180 С духовке.

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