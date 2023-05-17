Как вкусно приготовить хек в духовке: делимся самым простым рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт хека с овощами и соусом

Хек – не только вкусная, но и очень полезная и бюджетная рыба, которую можно запекать, жарить, варить, готовить в кляре и варить супы. Хек хорошо сочетается с овощами и томатным соусом, а также со сливками, специями, и под маринадом. 

Блюдо из хека

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусного хека с овощами и томатами, который получится мягким, но не будет распадаться. Рецепт блюда был опубликован в фудблоге о еде в Instagram.

Рецепт блюда
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Ингредиенты:

  • хек – 900 г
  • морковь – 2 шт.
  • лук – 1 шт.
  • консервированные томаты – 200 г
  • соль, специи – по вкусу 

Способ приготовления:

1. Морковь натрите на терке и нарежьте лук на небольшие кусочки. Обжарьте на разогретой сковороде и добавьте морковь, жарьте еще 7-8 минут.

Морковь с томатной пастой для рыбы

2. К овощам добавьте консервированные помидоры и хорошо перемешайте, готовьте еще 10 минут.

3. Дно формы смажьте овощной заправкой и выложите нарезанную на небольшие кусочки рыбу. На рыбу выложите остаток овощной заправки и залейте водой до уровня рыбы и готовьте 40 минут в разогретой до 180 С духовке.

Приготовление рыбы

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