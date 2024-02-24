Хек – это одна из самых бюджетных рыб. Продукт еще и очень сытный. И если вы всегда жарите кусочки в кляре – сейчас попробуйте запечь под овощной подушкой. Блюдо получится достаточно нежирным и питательным.

Идея приготовления хека на овощной подушке опубликована на странице фудблогера Инны Каланчи ( inna_kalancha ) в Instagram. Моркови не жалейте.

Способ приготовления хека:

1. Хек нарезать на порционные кусочки.

2. Добавить в рыбу следующие компоненты: соль, перец, смесь специй для рыбы, соевый соус.

Видео дня

3. На предварительно разогретой сковороде обжарить лук.

4. Добавить морковь, тушить до готовности.

5. По желанию посолить, добавить сухой чеснок.

6. Развести томатную пасту в кипятке.

7. Добавить к овощам.

8. Выложить рыбу в форму, залить овощами.

9. Выпекать при температуре 180 градусов 30 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: