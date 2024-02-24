Как вкусно приготовить хек за 30 минут: очень бюджетно и сытно
Хек – это одна из самых бюджетных рыб. Продукт еще и очень сытный. И если вы всегда жарите кусочки в кляре – сейчас попробуйте запечь под овощной подушкой. Блюдо получится достаточно нежирным и питательным.
Идея приготовления хека на овощной подушке опубликована на странице фудблогера Инны Каланчи ( inna_kalancha ) в Instagram. Моркови не жалейте.
Способ приготовления хека:
1. Хек нарезать на порционные кусочки.
2. Добавить в рыбу следующие компоненты: соль, перец, смесь специй для рыбы, соевый соус.
3. На предварительно разогретой сковороде обжарить лук.
4. Добавить морковь, тушить до готовности.
5. По желанию посолить, добавить сухой чеснок.
6. Развести томатную пасту в кипятке.
7. Добавить к овощам.
8. Выложить рыбу в форму, залить овощами.
9. Выпекать при температуре 180 градусов 30 минут.
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