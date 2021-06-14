Как вкусно приготовить индейку на ужин: рецепт

Мясо индейки очень полезное и некалорийное, в нем много белка, который очень хорошо усваивается. Также оно практически не содержит жира, особенно – грудка, а вот ноги даже приближены к красному мясу по своему составу.

Редакция FoodOboz подготовила для вас вкуснейший рецепт индейки с грибами и чесноком для идеального ужина.

Индейка с кукурузой и грибами

Индейку можно запекать с разными овощами на ваш вкус

Ингредиенты:

филе – 4 шт.

кукуруза – 6-8 кочанов

красный перец – 3 шт.

растительное масло – 100 мл

грибы – 400 г

чеснок – 3 зуб.

мед – 1 ч. л.

куркума – 1 ч. л.

розмарин – 1-2 веточки

Способ приготовления:

Для заправки: смешайте масло, лимонный сок, мед, куркума, раздавленный чеснок, соль. Грибы и перец порежьте и залейте этим соусом. Филе выложите в оставшийся маринад и оставьте на 2 часа. Разогрейте духовку до 170 С, готовое мясо и кукурузу выложите на противень и запекайте около 40 минут. Через 10 минут добавьте овощи и розмарин и все запекайте при 180 С еще 30 минут.

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