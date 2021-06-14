Как вкусно приготовить индейку на ужин: рецепт

Мясо индейки очень полезное и некалорийное, в нем много белка, который очень хорошо усваивается. Также оно практически не содержит жира, особенно – грудка, а вот ноги даже приближены к красному мясу по своему составу.
Редакция FoodOboz подготовила для вас вкуснейший рецепт индейки с грибами и чесноком для идеального ужина.
Индейка с кукурузой и грибами
Ингредиенты:
филе – 4 шт.
кукуруза – 6-8 кочанов
красный перец – 3 шт.
растительное масло – 100 мл
грибы – 400 г
чеснок – 3 зуб.
мед – 1 ч. л.
куркума – 1 ч. л.
розмарин – 1-2 веточки
Способ приготовления:
Для заправки:
смешайте масло, лимонный сок, мед, куркума, раздавленный чеснок, соль.
Грибы и перец порежьте и залейте этим соусом.
Филе выложите в оставшийся маринад и оставьте на 2 часа.
Разогрейте духовку до 170 С, готовое мясо и кукурузу выложите на противень и запекайте около 40 минут.
Через 10 минут добавьте овощи и розмарин и все запекайте при 180 С еще 30 минут.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как вкусно приготовить кабачки-лодочки с курицей так, чтобы они были сочными.
Как выбрать и вкусно приготовить настоящее кроличье мясо, и как отличить настоящего кроля от другого животного, чтобы не купить "обманку".
Эксперт по качеству продуктов Мария Янчик рассказала, как в супермаркете правильно выбрать качественные детские сосиски, чтобы они были безопасными.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся