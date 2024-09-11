Как вкусно приготовить картофель с селедкой: запеките, а также сделайте соус
Картошку с селедкой можно есть не как отдельные продукты, а как полноценное блюдо. Овощ даже не придется чистить – очень вкусно запечь прямо в кожуре. Сверху добавьте аппетитный соус из рыбы на основе сметаны.
Идея приготовления запеченного картофеля под соусом из сельди опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan ) в Instagram. Картошку нужно посыпать специями сразу, в сыром виде.
Ингредиенты:
- картофель – 900 г (выбирайте средний по размеру)
- филе сельди – 400 г (или слабосоленой скумбрии)
- соленые огурцы – 200 г
- сметана – 5 ст.л.
- чеснок – 2 зубчика
- укроп – по вкусу
- зеленый лук – по вкусу
- соль, перец – по вкусу
- немного растительного масла
Способ приготовления:
1. Разогреть духовку до 200 градусов.
2. Картошку хорошо помыть, кожуру оставить.
3. Полностью просушить.
4. Посолить, поперчить и смазать небольшим количеством растительного масла.
5. Каждую картофелину замотать в фольгу.
6. Сложить в противень и поставить запекаться в духовку до готовности картофеля +/- 45 минут.
7. Для соуса филе сельди и огурчики порезать мелким кубиком, чеснок выжать через пресс, мелко нарезать укроп и лук.
8. Все эти ингредиенты вместе со сметаной соединить в миске.
9. Готовый картофель достать из фольги.
10. Картофель разрезать не до конца, раскрыть и немного принять сердцевину картофеля, делая челнок.
11. Внутрь выложить соус.
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