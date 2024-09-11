Картошку с селедкой можно есть не как отдельные продукты, а как полноценное блюдо. Овощ даже не придется чистить – очень вкусно запечь прямо в кожуре. Сверху добавьте аппетитный соус из рыбы на основе сметаны.

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Идея приготовления запеченного картофеля под соусом из сельди опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan ) в Instagram. Картошку нужно посыпать специями сразу, в сыром виде.

Ингредиенты:

картофель – 900 г (выбирайте средний по размеру)

филе сельди – 400 г (или слабосоленой скумбрии)

соленые огурцы – 200 г

сметана – 5 ст.л.

чеснок – 2 зубчика

укроп – по вкусу

зеленый лук – по вкусу

соль, перец – по вкусу

немного растительного масла

Способ приготовления:

1. Разогреть духовку до 200 градусов.

2. Картошку хорошо помыть, кожуру оставить.

3. Полностью просушить.

4. Посолить, поперчить и смазать небольшим количеством растительного масла.

5. Каждую картофелину замотать в фольгу.

6. Сложить в противень и поставить запекаться в духовку до готовности картофеля +/- 45 минут.

7. Для соуса филе сельди и огурчики порезать мелким кубиком, чеснок выжать через пресс, мелко нарезать укроп и лук.

8. Все эти ингредиенты вместе со сметаной соединить в миске.

9. Готовый картофель достать из фольги.

10. Картофель разрезать не до конца, раскрыть и немного принять сердцевину картофеля, делая челнок.

11. Внутрь выложить соус.

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